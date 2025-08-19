Novi Netflixov triler za film "Night Always Comes" osvojio publiku uprkos slaboj promociji

Pojedini kritičari smatraju da Netfliks nije posvetio dovoljno pažnje promociji trilera "Night Always Comes", dok mnogi hvale izvanrednu glumu glavne glumice.

Netfliks je poznat po svojim marketinškim kampanjama kada su u pitanju premijere novih filmova, ali ovoga puta odlučili su da jedan naslov ubace u ponudu gotovo neprimjetno, bez velike pompe.

Možda su procenili da filmu nije potrebna velika reklama, a možda je u pitanju bila i promišljena marketinška taktika. Kako god, triler "Night Always Comes" je vrlo brzo postao jedan od najgledanijih filmova na platformi ove sedmice.

Ovaj novi triler sa Vanesom Kirbi u glavnoj ulozi nije imao glamuroznu kampanju poput nastavka "Happy Gilmore 2" ili romantične komedije "My Oxford Year", ali je uprkos tome odmah privukao veliku pažnju gledalaca i izazvao brojne reakcije. Kritičari su ga opisali kao potresan i zadivljujući.

Radnja filma

Radnja filma "Night Always Comes" zasnovana je na bestseleru Vilija Vlautina i prati priču o Linet (Kirbi), bivšoj se*sualnoj radnici koja tokom jedne noći mora da sakupi 25.000 dolara kako bi obezbijedila dom za svoju porodicu. Na svom putu kroz mračne i opasne dijelove grada, Linet se suočava sa bolnim traumama iz prošlosti u želji da konačno pronađe slobodu i sigurnost.

Film je režirao Bendžamin Karon, poznat po radu na seriji "The Crown", u kojoj je Vanesa Kirbi osvojila prestižnu nagradu BAFTA za ulogu princeze Margaret. Sam Karon je istakao da su mu inspiracija za ovaj film bili napeti trileri braće Safdi, poput ostvarenja Uncut Gems i Good Time.

Kritičari podijeljeni

Na društvenim mrežama publika oduševljeno hvali Vanesu Kirbi, ističući da se vratila u velikom stilu. Na sajtu Rotten Tomatoes film trenutno ima ocjenu od 56% na osnovu 41 recenzije, ali se gotovo svi kritičari slažu u jednom – gluma glavne zvijezde je izvanredna.

Džozef Robinson opisao je Vanesu Kirbi kao dominantnu i zadivljujuću, dok je portal CBR pohvalio njenu snažnu i upečatljivu izvedbu. Karina Adelgard iz Heaven of Horror naglasila je da je glumica pružila nijansiran, srceparajući i intenzivan prikaz, a portal Collider film je označio kao ostvarenje koje se mora vidjeti.

Ipak, pojedini kritičari smatraju da Netfliks nije posvetio dovoljno pažnje promociji ovog ostvarenja. Ben Sirs je istakao da Night Always Comes izlazi iz okvira prosjeka i da zaslužuje mnogo više pažnje nego što je dobio.

Triler "Night Always Comes" je trenutno dostupam na Netfliksu.