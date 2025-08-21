Netfliks otkrio šta su Amerikanci radili ljudima: Mračni dokumentarac izazvao haos širom svijeta

Gledaoci koji su nekada sa uzbuđenjem pratili emisiju "The Biggest Loser", danas su užasnuti.

U svijetu danas vlada potpuni haos. Dok jedan dio generacije Z odbacuje svaku pomisao na dijetu, drugi se okreće Ozempiku, a treći traži nešto između – odbijajući savjete svojih roditelja i pokušavajući da definiše sopstveno shvatanje zdravlja.

Novi Netfliksov dokumentarac o temi mršavljenja otvorio je oči mnogima i pokrenuo isto pitanje: "Kako je ovo uopšte moglo biti prikazano na televiziji?“ Serija u tri nastavka "Fit For TV: The Reality Of The Biggest Loser" podigla je veliku prašinu na internetu jer razotkriva toksičnu pozadinu jedne od najpoznatijih emisija o mršavljenju – "The Biggest Loser".

Ta emisija bila je samo dio talasa televizijskih formata čiji je cilj bio posramljivati ljude sa viškom kilograma ne bi li smršali. U to vrijeme, u Velikoj Britaniji, emitovani su i programi poput "Supersize vs Superskinny", "Fat Families" i "Secret Eaters".

Koncept koji je šokirao publiku

"The Biggest Loser" prikazivao se čak 18 sezona, od 2004. do 2020. U novom Netfliksovom dokumentarcu govore bivši takmičari, treneri i zdravstveni stručnjaci i objašnjavaju zašto je emisija bila toliko kontroverzna. Među sagovornicima su Rajan Benson, pobjednik prve sezone, Deni Kejhil, pobjednik osme, zatim producent i suosnivač Dejvid Brum, kao i izvršni producent Džej Di Rot.

Sam koncept bio je jednostavan: osobe koje su se smatrale "pretilima i nesrećnima" prijavljivale su se da bi ih kroz ekstreman program mršavljenja vodili treneri. Usput su ih čekala razna "iskušenja", a na kraju su se takmičili ko će izgubiti najveći procenat tjelesne mase. Pobjednika je čekala nagrada od 250.000 dolara.

Skandali koji su pratili emisiju

Od samog početka emisiju su pratili brojni skandali. Najveći šok izazvala je pobjeda Rejčel Frederikson u 15. sezoni, kada je sa početnih 118 kilograma pala na svega 47. Takva transformacija izazvala je lavinu kritika i zgražanja.

Izvor: Netflix

Godine 2016. šerifova kancelarija u Los Anđelesu pokrenula je istragu nakon što su bivši takmičari tvrdili da su bili primoravani da uzimaju lijekove za mršavljenje. U trejleru za dokumentarac tadašnja voditeljka Alison Svini ironično poručuje: "Ovo je ono što Amerika smatra zdravim i sigurnim."

Bivša takmičarka Trejsi Jukić prisjetila se trenutka kada joj je zdravlje bilo ozbiljno ugroženo: "Moji organi su počeli otkazivati nakon što sam se srušila tokom trke na plaži. Nisam znala da imam rabdomiolizu. To je način na koji tijelo poručuje: ‘Gasim se.’ Počelo je s mojom jetrom, zatim bubrezima, a onda je došlo do srca. Tada sam skoro umrla", ispričala je.

Izvor: Netflix

Dodala je i da se ne sjeća mnogo: "Sjećam se zvuka helikoptera, osjećaja da lebdim, vidjela sam dedu, zatim tamu pa svjetlost. Znala sam da sam toga dana umrla.“

Rajan Benson, pobjednik prve sezone, takođe je progovorio: "Posljednjih deset dana nisam unosio hranu. Bio sam na ‘velikom čišćenju’ – pio sam samo limunov sok sa javorovim sirupom, kajenskim biberom i raznim nezdravim trikovima samo da bih skinuo kilažu. Na završnom mjerenju morali smo dati urin, a oni su mi rekli: ‘Rajan, imaš krvi u urinu.’ To je bio jasan znak da sam toliko dehidriran da mi tijelo otkazuje.“

Nakon Netfliksovog dokumentarca mnogi su zgroženi

Gledaoci koji su nekada sa uzbuđenjem pratili emisiju, danas su užasnuti. Jedan korisnik na društvenim mrežama napisao je: "Nikada neću oprostiti "The Biggest Loseru" što je prikazivao vježbanje kao kaznu i pretvorio ga u nešto odbojno umjesto u saveznika zdravlja.“

"Sramim se što je moja porodica gledala tu emisiju i vjerovatno se smijala tim ljudima. Mediji ranih 2000-ih bili su užasno toksični – od otvorenog ismijavanja ljudi sa viškom kilograma, do nametanja priče da je mršavost jedina vrijedna i da su opasne dijete sasvim u redu“, bio je još jedan komentar.

"Sada znam zašto ga nikad nisam ni htio gledati, jer je rijaliti televizija u konačnici izgrađena na čistoj eksploataciji“, "Jesti 800 kalorija dok dnevno trošiš 6000 je ludost", "Hoće li iko od ovih ljudi koji su odgovorni za ovo biti kažnjen?", nizali su se komentari na društvenim mrežama.

