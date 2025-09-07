9 trilera koji su bolji od knjiga po kojima su nastali: Napete serije nadmašile originale, jedna srušila Netfliks

Izdvojili smo ostvarenja koja će vas držati prikovanim za ekran svojom pričom, a iako su nastala po knjigama, većina je nadmašila originale

Za mnoge serije koje su nastale po pisanom štivu često čujemo ono - dobro je, ali knjiga je ipak bolja - da uzmemo neke najpoznatije primjere - serijal filmova o Hariju Poteru ili pa "Igra prestola" za koje se uglavnom vezuje baš taj komentar.

Međutim, postoje i izuzeci, kada ostvarenje nadmaši originalno djelo po kom je nastalo. Mi smo izdvojili devet triler serija koje su opravdale očekivanja i gledala i čitalaca, a koje će vas držati prikovanim za ekran do posljednje klapne:

1. Pretty Little Liars (2010–2017)

Serija je nastala po romanima Sare Šepard. Priča prati grupu devojaka koje počinje da proganja misteriozna osoba potpisana kao "A", nakon nestanka njihove prijateljice Alison. U svakoj epizodi otkrivaju se nove tajne i laži, dok junakinje pokušavaju da shvate ko stoji iza poruka i prijetnji. Serija je spoj misterije, drame i tinejdžerskih intriga, sa mnogo obrta i iznenađenja.

2. A Good Girl’s Guide to Murder (2024–)

Bazirana je na istoimenom romanu Holi Džekson. Radnja se vrti oko srednjoškolke Pip, koja odlučuje da istraži stari slučaj ubistva u svom gradu – ubistvo koje svi smatraju riješenim. Međutim, ono što počinje kao školski projekat pretvara se u opasnu potragu za istinom. Pip otkriva mrežu laži i shvata da neki ljudi žele da prošlost ostane zakopana.

3. Sharp Objects (2018)

Serija je snimljena po romanu Džilijen Flin. Novinarka Kamile Pritčer vraća se u rodni grad da istraži ubistva dvije devojčice, dok se paralelno suočava sa traumatičnim djetinjstvom i komplikovanim odnosom s majkom. Misterija se polako prepliće s njenim psihološkim lomovima. To je mračna, atmosferična priča koja istražuje granicu između porodice, bola i opsesije.

4. The Stranger (2020)

Ovo ostvarenje nastalo je po knjizi Harolana Kobena. Naizgled običan čovjekov život okrene se naglavačke kada mu nepoznata žena otkrije šokantnu tajnu o njegovoj supruzi. Od tog trenutka kreće niz laži, nestanaka i neočekivanih otkrića. Serija spaja porodičnu dramu i napeti triler, dok svaka epizoda ostavlja novu zagonetku.

5. Big Little Lies (2017–2019)

Bazirana je na romanu Lijane Morijarti. Radnja prati nekoliko majki iz naizgled savršenog kalifornijskog gradića, čiji se životi prepliću kroz prijateljstva, ljubomore i mračne tajne. Na početku znamo da se dogodilo ubistvo, ali ne i ko je žrtva niti ko je krivac. Kako priča napreduje, maske padaju i otkrivaju se pravi razlozi iza njihovih "malih laži".

6. The Undoing (2020)

Inspirisana je romanom "You Should Have Known" Džin Hanf Korelic. Sofisticirana njujorška terapeutkinja otkriva da njen muž, savršen na prvi pogled, krije strašne tajne kada jedna mlada žena bude brutalno ubijena. Njihov brak, društveni status i cijeli njen svijet počinju da se raspadaju. Serija donosi miks luksuza, misterije i napetih obrta.

7. We Were Liars (2025–)

Nastala po romanu E. Lokhart. Priča se vrti oko bogate porodice koja svako leto provodi na privatnom ostrvu, gde iza glamura i privilegija kriju mračne tajne. Glavna junakinja doživljava nesreću i gubi sjećanje, a povratkom na ostrvo pokušava da sazna šta se zaista dogodilo. To je kombinacija misterije, tragedije i zabranjene ljubavi.

8. The Hunting Wives (2025–)

Serija je zasnovana na romanu Mej Kob. Radnja prati Sofi, mladu ženu koja se doseljava u Teksas i ulazi u krug glamuroznih, ali opasnih "supruga lovkinja". Zabava i luksuz brzo prerastaju u opsesiju, ljubomoru i ubistvo. Priča je zavodljiva, ali i mračna, o prijateljstvu koje može da postane smrtonosno.

9. You (2018–2025)

Bazirana je na romanima Kerolajn Kepnes. Na prvi pogled, Džo je šarmantan momak, ali njegova romantična privrženost ženama prerasta u opsesiju, progon i – ubistva. Svaka sezona donosi novu ljubavnu priču i novi niz zločina koje pokušava da prikrije. Serija je mračna, ali i ironična, jer gledaoci često uhvate sebe kako navijaju za zlikovca. Interesantno je da je finale ostvarenja bukvalno srušilo Netfliks, a serija je nedeljama bila među najgledanijim.

