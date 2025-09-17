Jedna od glavnih glumica zatečena krajem "And Just Like That": Nije ni znala da se franšiza više ne snima

Kristin Dejvis priznala je da je bila iznenađena odlukom producenata.

Glumica Kristin Dejvis priznala je da ju je iznenadila vijest da se serija "And Just Like That" završava nakon tri sezone, piše Page Six. Dejvis je u emisiji kod voditeljke Dru Berimor rekla da je tačno da ona i njene koleginice nisu znale da će HBO-ova serija doći do kraja.

"Naš međusobni ugovor bio je potpisan na tri godine, pa smo znale za taj deo, ali ja sam jednostavno pretpostavila da ćemo nastaviti dalje. Takva sam ja“, rekla je glumica koja je u franšizi tumačila lik Šarlot Jork.

Prošlog mjeseca Majkl Patrik King otkrio je da se nastavak serije "Seks i grad" iznenada završava. U izjavi je naveo da mu je, dok je pisao finale treće sezone, postalo jasno da bi ovo mogao biti savršen trenutak da se stane.

King je izjavio da su on i Sara Džesika Parker, koja tumači lik Keri Bredšo, odlučili da vijest o završetku serije ne objave prije emitovanja poslednje epizode, 14. avgusta, kako ne bi uticali na uživanje publike u gledanju sezone.

Dejvis i Parker glumile su u seriji zajedno sa Sintijom Nikson, koja je tumačila Mirandu Hobs. Serija je pratila njihove likove dok su se suočavali sa starenjem, alkoholizmom, gubitkom i drugim životnim izazovima.

Glavne glumice oprostile su se od serije putem Instagrama u avgustu. Dejvis je napisala: "Veoma sam tužna. Volim cijelu našu divnu glumačku i tehničku ekipu. Čak 400 umjetnika radilo je s tolikom posvećenošću i ljubavlju na našoj seriji."

Posebno je zanimljivo što Kim Ketral, koja je u originalnoj seriji tumačila Samanthu Džons, nije ponovo igrala svoj lik u nastavcima zbog nesuglasica sa Parkerovom. Ipak, pojavila se u kameo ulozi u finalu druge sezone.

(jutarnji.hr/ MONDO)