5 mini-serija koje imaju savršen kraj: U moru promašaja i zbrzanih finala, ova su vrijedna gledanja do zadnje sekunde

Iako mnoge serije ne mogu da se pohvale savršenim završecima, te čak ostave utisak da je kraj zbrzan i nedorečen, postoje i one u kojima je svaka scena pažljivo osmišljena, naročito finalne.

Izvor: Printscreen/Youtube/NowThis News, printscreen/youtube/netflix, printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV, printscreen/youtube/ONE Media

Mini-serije često važe za najbolje televizijske projekte jer u ograničenom broju epizoda uspijevaju da ispričaju zaokružene i snažne priče. Upravo zbog svoje kratkoće, završnica kod ovakvih serija ima presudan značaj. Zato smo izdvojili i rangirali pet mini-serija koje su svoje nezaboravne scenarije zaokružile fantastičnim finalima.

I pažnja, SPOJLERI!

5. Sharp Objects (2018)

Epizoda 8: "Milk"

Sharp Objects Trailer Izvor: YouTube

"Sharp Objects" je jedna od najboljih mini-serija na HBO-u, iako je mnogi još nisu pogledali. Izuzetno mračna i besprijekorno napisana priča savršeno balansira između realistične porodične drame i psihološkog kriminalističkog trilera. Finale serije donosi i jedan od najimpresivnijih TV obrta u skorije vreme.

Serija se završava time što je Kamilina zla majka, Adora, u zatvoru zbog svojih zločina, dok Kamila dobija starateljstvo nad svojom mlađom polusestrom Anom. Život djeluje srećno. Ipak, kasnije Kamila otkriva da je pod Anine kućice za lutke napravljen od nečega čudnog – ljudskih zuba. Slijedi scena u kojoj Ana počinje da sprovodi svoju seriju ubistava.

4. Midnight Mass (2021)

Epizoda 7: "Book VII: Revelation"

Midnight Mass Izvor: YouTube

Na kraju serije "Midnight Mass", originalnog horora Majka Flanagana, većina stanovnika ostrva pretvorena je u vampire zahvaljujući "anđelu" kojeg je donio čovjek nekada poznat kao monsinjor Pruet. Svi, osim Bev Kin shvataju da su napravili kobnu grešku.

Ne želeći da podlegnu svojim krvavim, životinjskim nagonima, nekada bespomoćni i bezvoljni ljudi Kroketskog ostrva donose hrabru odluku – ostaju budni do izlaska sunca i dopuštaju da ih ono sprži. Posljednje trenutke provode pjevajući i zajedno, u potresnom montažnom prizoru koji teško da nekoga ostavlja ravnodušnim.

3. The Penguin (2024)

Epizoda 8: "A Great Or Little Thing"

The Penguin Trailer Izvor: YouTube

Serija "The Penguin" nije imala sigurnu budućnost, ali je uprkos svim preprekama završila kao jedan od najboljih projekata inspirisanih DC stripovima u posljednjih nekoliko godina. Glavni problem bio je što je Ozvald "Oz" Kob (Kolin Farel) okrutni zlikovac, a ipak, kao protagonista serije, neminovno izaziva i saosjećanje.

Finale je maksimalno hrabro i potpuno preokreće osjećanja gledaoca prema Ozu, prikazujući ga onakvim kakav zaista jeste – sebičnim i nasilnim čovjekom. Pouka je jasna: nikada ne vjerujte Ozu. To je pravilo koje bi svi u Gotamu morali da nauče. On je nemilosrdni kriminalac crnog srca, nije antiheroj – već pravi negativac.

2. Mare Of Easttown (2021)

Epizoda 7: "Sacrament"

Mare of Easttown Limited Series Trailer Izvor: YouTube

Nije jednostavno završiti kriminalistički triler na televiziji. Ako je središnje pitanje priče misterija, odgovor mora biti ubjedljiv, šokantan i zadovoljavajući. Serija "Mare of Easttown" to postiže u potpunosti, otkrivajući da je Lorin sin Rajan, taj koji je ubio mladu djevojku na početku priče.

Ipak, serija jasno pokazuje da, iako je Rajan povukao obarač, porodični grijehovi i tajne doveli su ga do tog trenutka. "Mare of Easttown" snažno govori o generacijskim traumama, uglavnom u negativnom kontekstu. Ipak, završna scena u kojoj Mer (Kejt Vinslet) uzlazi na tavan nagovještava da postoji put ka izlječenju i izlazu iz tog začaranog kruga.

1. The Curse (2023-2024)

Epizoda 10: "Green Queen"

The curse Izvor: YouTube

"The Curse" je crna komedija i satira kakvu biste očekivali od Nejtana Fildera i Benija Safdija, ali ujedno i klaustrofobični horor koji kulminira u nezaboravnom finalu.

Tokom cijele serije ništa ne potvrđuje da se zaista dešava nešto natprirodno sve do samog kraja, ali čudni i uznemirujući događaji koji je prate čine otkriće Ašerovog gubitka gravitacije gotovo neizbježnim. Ašer je proklet čovjek koji luta Zemljom, a onda biva odbačen od nje jednako neobjašnjivo kao što se čovjek u nju rađa.

(MONDO)