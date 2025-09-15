logo
Sve o seriji "The Pitt" koja je osvojila 5 Emi nagrada: Medicinsku dramu prati 10 miliona po epizodi

0

Medicinska drama "The Pitt" jedna je od rekordera na ovogodišnjoj dodjeli Emi nagrada sa nominacijama u čak 13 kategorija, i pet osvojenih trofeja, a mi vam otkrivamo zašto mora da se nađe na vašoj listi za bindžovanje.

Sve o seriji "The Pitt" Izvor: YouTube/HBO Max

Iza nas je još jedna dodjela Emi nagrada, a jedna od serija koja se posebno izdvojila je "The Pitt", medicinska drama koja je imala premijeru početkom godine na platformi Maks (bivši HBO Max), sa prvom sezonom od 15 epizoda u trajanju od 41 do 61 minut.

Za sve koji misle da je u pitanju još jedno ostvarenje poput nekada popularnog "ER" ili "Amsterdama" - griješite, iako je tematika slična. 

Specifičan način snimanja, ali i teme koje se obrađuju osigurale su seriji ocjenu od 95% na Rotten Tomatoes i 8.9/10 na IMDb-u.

The Pitt | Official Trailer | Max
Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji?

Radnja je smještena u bolnicu "Pittsburgh Trauma Medical Center", poznatu pod nadimkom "The Pitt", i prati tok jedne petnaestočasovne smjene u urgentnom centru. Svaka epizoda obuhvata približno jedan sat tog dežurstva, pa se gledaoci gotovo u realnom vremenu uvlače u dramatične događaje i stalnu neizvjesnost. U središtu priče je doktor Majkl Robi Robinavič (koga tumači Nou Vajli), iskusni ljekar koji vodi tim kroz neprestani niz medicinskih i ličnih izazova.

Izvor: YouTube/HBO Max

Zašto je serija toliko posebna?

Ono što seriju čini posebnom jeste upravo taj koncept realnog vremena, gdje svaka epizoda predstavlja jedan sat smjene, što pojačava osjećaj hitnosti i tenzije. Pored medicinskih slučajeva, mnogo pažnje posvećeno je i privatnim dilemama, odnosima među ljekarima i posljedicama koje stresan posao ostavlja na njihove živote.

Kritičari oduševljeni

Kritika ističe da "The Pitt" donosi autentičan i vjerodostojan prikaz zdravstvenog sistema – od nedostatka kadra, preko pritisaka na osoblje, pa do iscrpljujućih emocionalnih posljedica.

Izvor: YouTube/HBO Max

Poseban značaj seriji daje i činjenica da iza nje stoje ljudi koji su već radili na kultnoj seriji "Hitna služba" ("ER"), pa se i ovde prepoznaje visok nivo produkcije i pripovedanja. Takođe, za razliku od brojnih savremenih serija koje imaju kraće sezone, "The Pitt" nudi 15 epizoda, što ostavlja prostor za dublji razvoj likova i njihovih priča.

Izvor: YouTube/HBO Max

Reakcije publike sjajne

Serija je naišla na sjajan prijem i kod publike, te je tako premijerna epizoda privukla ogroman broj gledalaca, a svaka naredna nastavila da okuplja u prosjeku oko deset miliona ljudi.

Zahvaljujući jedinstvenom konceptu, snažnim glumačkim ostvarenjima i angažovanom pristupu, "The Pitt" se vrlo brzo nametnula kao jedna od najzapaženijih i najuspješnijih drama 2025. godine.

Da li ste je gledali i kakvi su vaši utisci? Pišite nam u komentarima.

(MONDO)

