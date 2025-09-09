logo
Glumci iz serije koju su mnogi obožavali ponovo na okupu: Ovako izgledaju "Bitange i princeze" 15 godina kasnije

Hit serija "Bitange i princeze" emitovana je od 2005. do 2010. godine

Glumci serije Bitange i princeze ponovo na okupu Izvor: YouTube/screenshot/Vagabundo clips

Glumci iz popularne hrvatske serije "Bitange i princeze" objavili su prvi zajednički selfi posle 15 godina,

Hrvatski voditelj i glumac Tarik Filipović je na Instagramu pokazao kako danas izgledaju kolege s kojima je snimio 108 epizoda serije koja se emitovala na HRT-u, i našim kanalima.

Na slici vidimo da glumica Mila Elegović nedostaje, ali tu su, pored Filipovića, Rene Bitorajac, Hrvoje Kečkeš, Dražen Čuček i Nataša Dangubić

Humoristička serija Gorana Kulenovića nastala je po uzoru na slavnu američku seriju "Prijatelji",a serija je imala ukupno 5 sezona.

(Index.hr, MONDO)

