Zašto se normalizuje prevara, toksičnost i incest: Svijet je opsednut ovim serijama, ali niko ne zna razlog?

Analizirali smo novije naslove na poznatim platformama za serije i filmove i došli do zaključka - šta to nije u redu sa novijim generacijama kada su im izdaja, prevara i drama u fokusu i potpuno normalni?

Iz nedjelje u nedelju, ljudi napeto prate seriju "The Summer I Turned Pretty", iščekujući da li će glavna junakinja Beli izabrati Džeremaju, bezbrižnog i pomalo neodgovornog tipa, ili Konrada, mrzovoljnog momka koji je ujedno i njena prva ljubav. U čemu je problem? Konrad i Džeremaja su braća.

Dok se bliži finale serije na Prime Video, još jedan sličan ljubavni trougao zaokuplja pažnju gledalaca: druga sezona serije "My Life with the Walter Boys", koja je stigla na Netfliks, prati Džeki dok se nosi sa posljedicama poljupca sa Koulom, iako je u vezi sa njegovim mlađim bratom Aleksom.

Ljubavni trougao kroz istoriju serija

Ljubavne drame u kojima su braća u centru priče nisu nikakva novost. Dovoljno je setiti se "The Vampire Diaries" iz 2009. godine, gdje je Elena na kraju izabrala okrutnog Dejmona umjesto njegovog nežnijeg brata Stefana.

U seriji "One Tree Hill" Pejton je bila u vezi sa oba brata – Nejtanom i Lukasom Skotom, dok priča o Lei, Rahili i Jakovu datira još iz biblijskih vremena.

Fikcija kao bijeg od stvarnosti

Postavlja se pitanje: zašto su ovakve priče trenutno toliko popularne? Da li je ljubavna scena postala toliko sumorna da generacija Z utehu traži u dramatičnim, izmišljenim i blago incestuoznim zapletima? Ili su društvene mreže te koje rasprave o serijama i filmovima podižu na potpuno novi nivo?

Prema podacima Pew Research Centra, gotovo polovina tinejdžera je neprestano online, a mnogi smatraju da društvene mreže negativno utiču na njihove vršnjake. Kako mladi provode veliki dio života u digitalnom svetu, sadržaj koji konzumiraju ima snažan uticaj na njihove stavove i ponašanje.

"Tinejdžeri uvijek traže priče koje im pomažu da se nose sa intenzivnim emocijama. Živimo u vremenu pojačanih emocija u kulturi mladih jer oni koriste društvene mreže za izražavanje. Možda online ima više drame, pa zato traže priče sa puno drame i sukoba kako bi se osećali povezanijima nego sa jednostavnom ljubavnom pričom“, kaže psihoterapeutkinja Ejmi Morin.

Terapeutkinja za traume i veze Džordan Pikel dodaje:

"Spoljni sukob dramatičnih veza odražava unutrašnja previranja koja mladi ljudi često osećaju između različitih dijelova sebe."

Eksplicitna scena majke i sina, u jednoj od najgledanijih serija u Srbiji, "The House of Dragon" izazvala je takođe burne reakcije na mrežama, ali ljudi su je i dalje pomno pratili.

Međutim, psihoterapeutkinja Stefani Sarkis upozorava da ovakvi zapleti normalizuju tajnovitost, ljubomoru i izdaju:

"Gledaoci mogu usvojiti lažnu ideju da ljubav mora biti dramatična ili destruktivna da bi bila smislena ili ‘stvarna."

Izdaja, drama i porodične posljedice

Knjige iz serijala The Summer I Turned Pretty autorke Dženi Han postale su popularne još 2009. godine, u vrijeme kada su distopijski romani sa složenim ljubavnim trouglovima dominirali listama čitanosti. Međutim, dok je Katnis Everdin u "The Hunger Games" mogla zauvek da ostavi Gejla nakon što je izabrala Pitu, za Beli odabir jednog brata znači doživotne neprijatne susrete sa drugim.

Upravo taj element čini ovakve priče dramatičnijima i drži publiku prikovanom za ekrane. Ipak, u stvarnom životu, ovakav ljubavni trougao destabilizovao bi cijelu porodicu.

"Granice postaju nejasne. Ljudi se osjećaju odgovornima za tuđe emocije. Biti izabran značilo bi izdati sopstvenog brata. Odabir jednog znači gubitak drugog", objašnjava Pikel.

Morin dodaje da takav sukob može probuditi i potisnuta rivalstva među braćom, stvarajući "pobednika" i "gubitnika":

"Vjerovatno će doći do ogorčenosti, takmičenja i narušavanja odnosa. Često romantične veze postaju više stvar pobede nego istinske kompatibilnosti.“

Nemojmo zaboraviti i da jedna od najpoznatjih serija ikada, "Game of Thrones", obiluje scenama incesta.

Ko je negativac? Problem se*sizma

Ljubavne zavrzlame često dovode do toga da glavni ženski lik bude ocrnjen, a ta reakcija nerijetko ima se*sističke korene. U "The Summer I Turned Pretty", mnogi obožavaoci Konradu opraštaju njegovu emotivnu nedostupnost, dok istovremeno tvrde da ga Bijeli ne zaslužuje. Kada on prizna svoju ljubav samo dvije noći pre njenog vjenčanja sa njegovim bratom, publika navija da ona raskine vjeridbu.

Sa druge strane, Beli je često na meti kritika jer se umešala između braće i uništila porodicu, a neki je svode na "glupu djevojku". Slična situacija je i sa Džeki u seriji "My Life with the Walter Boys".

