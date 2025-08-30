Opsjednut majkom i grobovima: Netfliks donosi jezivu priču o serijskom ubici Edu Ginu, koja ledi krv u žilama

Netfliksova hit antologija "Monster" uskoro se vraća sa najjezivom sezonom do sada. "Monster: The Ed Gein Story" predstavlja zlokobnu biografiju Eda Gina - serijskog ubice i grobnog pljačkaša iz 1950‑ih

Netfliksova hit antologija "Monster" uskoro se vraća sa najjezivom sezonom do sada.

"Monster: The Ed Gein Story" predstavlja zlokobnu biografiju Eda Gina - serijskog ubice i grobnog pljačkaša iz 1950‑ih, koji je postao "ikona" horora, čiji lik je inspirisao mnogobrojne likove iz ovog žanra.

Pogledajte prve kadrove:

Treća sezona kriminalističke antologijske serije Rajana Marfija i Ijana Brenana, "Čudovišta" ("Monsters"), stiže na Netfliks 3. oktobra. Ranije je objavljeno da će glavnu ulogu serijskog ubice Eda Gina tumačiti Čarli Hanam (Charlie Hunnam), a sada su predstavljeni i promotivni posteri za novu sezonu.

Slike glavnog glumca Čarlija Hanama pogledajte u galeriji:

Slike glavnog glumca Čarlija Hanama pogledajte u galeriji:

Grobar psihopata i serijski ubica

Na zaleđenim poljima ruralnog Viskonsina 1950-ih, ljubazan i povučen samotnjak po imenu Edi Gin živeo je mirno na oronuloj farmi - krijući kuću užasa, toliko jezivu da je redefinisala američku noćnu moru. Pogođen izolacijom, psihozom i opsesivnom vezanošću za majku, Ginovi perverzni zločini stvorili su novi tip čudovišta koje će progoniti Holivud decenijama.

Od "Psiha" i "Teksaškog masakra motornom testerom", pa do "Kad jaganjci utihnu" – Ginovo jezivo naslijeđe inspirisalo je fiktivna čudovišta po njegovom liku, i podstaklo kulturnu fascinaciju kriminalno devijantnim ponašanjem. Ed Gin nije samo oblikovao jedan žanr, on je postao ime modernog horora, navodi se u zvaničnom opisu nove sezone.

Pored Hanama, u Netfliksovoj seriji "Monster: The Ed Gein Story" glume i: Tom Holander, Lori Metkalf, Suzana Son, Viki Krips, Olivia Vilijams, Lesli Manvil, Džoi Polari, Čarli Hol, Tajler Džejkob Mur, Mimi Kenedi, Vil Bril i Robin Vajgert.

Brenan i Marfi su tvorci serije i izvršni producenti, a Brenan je ujedno i scenarista. Hanam je, pored glavne uloge, i izvršni producent. Među izvršnim producentima su i Maks Vinkler, Erik Kovtun, Skot Robertson, Nisa Diderih, Luiz Šor i Karl Franklin. Brenan je režirao dve epizode sezone, dok je Vinkler režirao šest.

Prethodne sezone ove franšize uključuju: "Dahmer - Čudovište: Priča o Džefriju Dahmeru" (2022) "Čudovišta: Priča o Lajlu i Eriku Menendezu" (2024).

Prva sezona bila je nominovana za šest Emi nagrada, a Najsi Neš je osvojila nagradu za Najbolju sporednu glumicu u ograničenoj seriji ili antologiji. Druga sezona trenutno je nominovana za čak 11 Emi nagrada, a svečana 77. dodela zakazana je za 14. septembar.

Četvrta sezona već je u pripremi, a fokusiraće se na Lizi Borden i ubistvo njenog oca i maćehe. U glavnoj ulozi bit će Ela Biti.

