Ljubila her Flika i nosila korset s kukastim krstom: Kako danas izgleda čuvena Helga iz serije "Alo, alo"? (Foto)

Jedna od glumica koja je zasmijavala televizijsku publiku u hit seriji "Alo, alo" je Kim Hartman, koja je igrala čuvenu Helgu, sekretaricu i ljubavnicu her Flika iz Gestapa

Priča o kafedžiji švaleru, koji vodi dvostruki život kao vođa otpora, počela je svoj život 1982. godine. Rene, Madam Edit, Ivet, Mimi, Lekler, Gruber, Helga, her Oto Flik... nema lika u seriji "Alo, alo" čija priča nije bila ispričana i nema gledaoca koji nije uživao u urnebesnim situacijama u koje su, iz dana u dan upadali.

Serija "Alo, Alo" emitovala se od 1982. do 1992. godine i imala je ukupno 85 epizoda. Autori serije su Dejvid Kroft, koji je takođe komponovao čuvenu muzičku temu serije, i Džeremi Lojd, poznat po pisanju skečeva za razne britanske komedije.

U seriji se pojavljuje i Helga Girhart sekretarica i ljubavnica her Flika, koju je maestralno odigrala glumica Kim Hartman (73), koja je jednom prilikom otkrila i kako je dobila ulogu u seriji.

"Reditelja Dejvida Krofta poznavala sam godinama i pisala sam mu da tražim posao. Odgovorio mi je pitajući kakav mi je njemački akcenat, jer je upravo tada sa Džimijem Perijem počeo da piše Alo, alo i vidio me je u ulozi Helge. Nije znao da mi je porodica porijeklom iz Njemačke i da mi je njemački jezik poznat".

Sa Ričardom Gibsonom, koji je glumio Her Flika, godinama je nastupala u pozorištima širom Evrope, izvodeći skečeve i pričajući o svojim karijerama.

Kim je u braku sa glumcem Džohanom Nolanom, sa kojim ima sina Toma i ćerku Mirandu, a prije dve godine smo imali prilike da je vidimo i u jednoj epizodi serije "Doctors".

Ovako sada izgleda:

