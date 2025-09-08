Kultna serija "Mućke" koja je osvojila srca Britanaca, ali i Srba, premijerno je prikazana na današnji dan 1981. godine

Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot

Nema osobe u Srbiji koja nije pogledala barem jednu epizodu britanske serije "Mućke" ili makar čula za Delboja i Rodnija.

Malo poznata činjenica je da prva sezona emitovana na BBC-iju uopšte nije bila gledana.

Vidi opis Otkrivene tajne serije "Mućke": Na brzinu napisali epizodu u kojoj Deka umire, a jedna scena koštala skoro milion evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/ Harry Bewley Music Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/Britbox Br. slika: 8 8 / 8

Trač koji je godinama kružio je onaj da su Delboj i Rodni postali kraljevi britanske komedije zahvaljujući štrajku zaposlenih. Zbog vremena emitovanja prve sezone, priča junaka iz Pekama nije dirnula srca gledalaca, ali su kasnije, zbog štrajka na BBC-iju, emitovane reprize koje su oduševile gledaoce.

Happy birthday to the greatest sitcom ever

On this day in 1981 aired the first episode of Only Fools and Horses called Big Brother.#onlyfoolsandhorses#ofah#comedy#TheBest#muckepic.twitter.com/WHZgEIt4uf — Only Fools And Horses Clips (@foolshorses_)September 8, 2025

Od 1981. do 1991. snimljeno je šezdeset četiri epizode u 7 sezona uz povremene božićne specijale koji su emitovani do 2003. godine. U četvrtoj sezoni, krajem 1984, deka umire.

Ova epizoda napisana je na brzinu nakon smrti glumca Lenarda Pirsa. U njoj je prikazana dekina sahrana, i opet, ser Dejvid Džejson i Nikolas Lindherst su uspjeli da i u ovoj tužnoj situaciji, nasmiju gledaoce, tako što su sveštenikov šešir ubacili u Dekin grob.

Mućke - Dekina sahrana Izvor: YouTube/BBC Comedy Greats

Trebalo im 12 sati i milion evra da snime scenu

Delboj, kojeg je igrao ser Dejvid Džejson, otkrio i koja scena iz "Mućki" koštala najviše.

Džejson je otkrio da je za snimanje epizode "To Hull and back" određen budžet od 850.000 funti i da se u njoj krije scena koja je "pojela" veliki deo tog budžeta.

U pitanju je scena u kojoj Del i Rodni, pod kormilom slavnog ujke Alberta, završe u Sjevernom moru, pored naftne platforme.

Izvor: YouTube/screenshot/ofah

"U toj epizodi putujemo u Amsterdam, ali nailazimo na probleme, pa riješimo da iznajmimo brod. Šala je bila u tome da se zaustavimo ispred platfotrme i da Derek vikne 'ej, kuda do Holandije'. Ta scena je najskuplja šala na svijetu. Trajala je 40 sekundi, a trebalo nam je 12 sati da odemo i vratimo se", rekao je Džejson.

(MONDO)