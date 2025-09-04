Kritičari hvale, fanovi podijeljeni: Nova sezona serije "Wednesday" izazvala burne reakcije

I dok su mnogi nastavak čuvenog ostvarenja čekali sa ushićenjem, naši prvi utisci nisu zadovoljavajući, ali nas je prva sezona kupila.

Izvor: Netflix

Nove epizode jedne od najomiljenijih Netfliksovih serija, "Wednesday", stigle su na striming-platformu i odmah podstakle žustru raspravu među gledaocima, a čini se kako su mišljenja prilično podijeljena.

U današnje vrijeme nakon odgledane serije ili filma gledaoci se odmah sele na društvene mreže i forume poput Reddita ili Fejsbuk grupe Netflix Bangers kako bi podelili svoje utiske. Upravo su takva mesta idealna za izražavanje mišljenja, bilo da se radi o pohvalama ili razočaranjima kada nešto ne ispuni visoka očekivanja.

Ovih dana fanovi su podijeljeni oko hit serije "Wednesday". Čini se da nastavak priče o Sredi Adams nije svima seo jednako dobro.

Očekivanja od sezone su bila ogromna

Druga sezona ponovo okuplja zvezdanu postavu predvođenu Dženom Ortegom, dok joj se pridružuju Ema Majers, Luis Guzman i Ketrin Zita-Džouns. Glumačka ekipa dodatno je osvežena novim imenima kao što su Džoana Lamli,Lejdi Gaga i Stiv Bušemi.

Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Kako Sreda Adams u novim epizodama pokušava da ovlada svojim novostečenim psihičkim moćima i riješi višegodišnju misteriju, očekivanja publike bila su ogromna. Ali pitanje je – da li je serija uspela da ih ispuni?

Neki gledaoci su nezadovoljni

Komentari u grupi Netfliks Bangers na Fejsbuku samo su se nizali, a sa istima se slažemo i mi, koji smo odmah pogledali nastavak čuvenog ostvarenja.

"Misli li još neko da nova sezona Wednesday nije tako dobra? Zaspao sam 5 minuta nakon početka 3. epizode", "Nedostajalo joj je nečega. Ima čudnu radnju koja nije kohezivna i čini se kao da ima vrlo malo sadržaja."

Sličan komentar pojavio se i na mreži X:

"Wednesday sezona 2 nije tako dobra kao prva."

Neki je i hvale

Uprkos kritikama, druga sezona Wednesday na popularnoj stranici Rotten Tomatoes ima impresivnih 84% pozitivnih ocena, što je čak više od prve sezone koja je imala 73%. Mnogi obožavaoci dele oduševljenje kritičara.

"Po mom mišljenju, ova sezona je bila fantastičnija", "Odlična sezona. Apsolutno obožavam Dženu Ortegu, ona je sjajna.", "Druga sezona Wednesday je jedna od mojih najdražih sezona ikad, jedva čekam treću."

Šta kažu autori serije?

Ko-kreatori i izvršni producenti Alfred Gof i Majls Milar za Tudum su otkrili šta publika može da očekuje.

"Ove sezone Sredino putovanje je tamnije i složenije dok se snalazi sa porodicom, prijateljima, novim misterijama i starim protivnicima, gurajući je naglavačke u još jednu godinu u Nevermoru", rekao je Gof.

"Ništa nije onako kako se čini u 2. sezoni.Wednesday ulazi u ovu sezonu misleći da poznaje Nevermor. To je prvi put da se dobrovoljno vratila u školu. Ali čim se vrati, ništa neće biti onako kako očekuje. Misli da će imati kontrolu, da zna gdje su svi leševi zakopani, a ne zna", dodao je Miler.