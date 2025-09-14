Ovo je 5 najboljih kompletiranih Netfliks serija: Ako ne znate šta da bindžujete, pogledajte ovu listu

Nećete se pokajati ako odaberete neku od ovih serija.

Izvor: Youtube printscreen/ Still Watching Netflix, Youtube printscreen/Netflix Malaysia

Mnoge od najboljih TV serija svih vremena potekle su upravo sa platforme Netfliks, a iako su neke naknadno dodate, savršeno se uklapaju među ostale velike naslove sa striminga. Netflix nudi zaista sjajne serije koje su već kompletirane, jedina briga koju imate jeste koju prvu da odaberete.

BoJack Horseman

BoJack Horseman Izvor: YouTube

2014-2020, 6 sezona

Žanr: animirana crna komedija, drama, satira

Radnja: "BoJack Horseman" prati posrnulog glumca i bivšu zvijezdu popularnog sitkoma iz 90-ih, koji pokušava da povrati svoju slavu u svijetu ispunjenom slavom, porocima i ličnim demonima. BoJack je antropomorfni konj koji, uprkos bogatstvu i poznanstvima, vodi unutrašnju borbu s depresijom, zavisnostima i osjećajem praznine. Serija kombinuje humor i emocionalnu dubinu, često kritikujući šoubiznis, kulturu poznatih i savremeno društvo.

Ozark

"Ozark" treća sezona Izvor: YouTube/Netflix

2017-2022, 4 sezona

Žanr: kriminalistička drama, triler

Radnja: "Ozark" prati finansijskog savjetnika Martija Berda koji, nakon što je njegov partner umiješan u pranje novca za meksički kartel, sa porodicom se seli u Ozarks u Misuriju kako bi prali veliki iznos novca i spasili svoje živote. Dok pokušava da održi ravnotežu između opasnog svijeta kriminala i zaštite svoje porodice, Marti se suočava sa brojnim preprekama, moralnim dilemama i smrtonosnim neprijateljima. Serija je poznata po napetoj atmosferi, složenim likovima i neočekivanim preokretima.

Narcos

Narcos: Mexico trejler Izvor: YouTube/KinoCheck.com

2015-2017, 3 sezone

Žanr: kriminalistička drama, biografska serija, triler

Radnja: "Narcos" prati uspon i pad Pabla Eskobara, jednog od najmoćnijih i najopasnijih narko-bosova u istoriji, kao i rad američkih i kolumbijskih vlasti u borbi protiv njegovog kartela. Serija prikazuje brutalni svijet trgovine drogom, korupciju i nasilje, ali i složene ličnosti sa obje strane zakona. Kroz napetu priču i realistične likove, Narcos osvjetljava cijenu moći i posljedice kriminalnog života.

Better Call Saul

"Better call Saul" Izvor: YouTube/Rotten Tomatoes TV

2015-2022, 6 sezona

Žanr: kriminalistička drama, crna komedija, triler

Radnja: "Better Call Saul" prati život i transformaciju Džimija MekGila, skromnog advokata koji postepeno postaje lukavi i moralno upitni advokat Saul Gudman, poznat iz serije Breaking Bad. Kroz njegove pokušaje da izgrade karijeru i balansiraju sa ličnim problemima, serija istražuje sivu zonu između prava i kriminala, kao i složene odnose u svijetu podzemlja.

Breaking Bad

Breaking bad - Henkova smrt Izvor: YouTube/Breaking bad and Better call Saul

2008-2013, 5 sezona

Žanr: kriminalistička drama, triler

Radnja: "Breaking Bad" prati život Voltera Vajta, srednjoškolskog profesora hemije koji, nakon dijagnoze raka, odlučuje da počne da proizvodi i prodaje metamfetamin kako bi obezbedio finansijsku sigurnost svojoj porodici. Kako tone dublje u svijet kriminala, njegov moral se mijenja, a on postaje sve opasniji i nemilosrdniji, dok se suočava s posljedicama svojih izbora. Serija je poznata po intenzivnoj priči, složenim likovima i neočekivanim preokretima.

