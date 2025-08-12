Ana pozajmila zečeve za slikanje, pa ih ostavila u parku: Pelješila banke, Netfliks o njoj snimio i dokumentarac

Ana Delvi je javnosti postala poznata kada je otkriveno da se lažno predstavljala kao bogata njemačka nasljednica, koristeći izmišljenu biografiju i falsifikovana finansijska dokumenta kako bi ušla u elitne društvene krugove.

Ana Delvi, poznata po prevarama koje su inspirisale Netfliksovu seriju, ponovo se našla u centru pažnje. Ovog puta optužena je da je napustila nekoliko domaćih zečeva u Prospekt Parku u Bruklinu, i to nakon fotografisanja za Instagram.

Prošle nedjelje, Ana je na Instagram storiju objavila fotografiju tri zeca pored crnog transportera uz natpis "bunny party“. Prema objavama na njenom profilu, životinje su korišćene za snimanje na ulicama Njujorka. Zatim je objavila i niz fotografija na kojima pozira sa dva zeca na povocu.

Zečevi lutali parkom

Nekoliko dana kasnije, veganska blogerka Teri Čao u Fejsbuk grupi NYC Bunnies primjetila je objavu o domaćim zečevima koji su viđeni kako lutaju Prospekt Parkom. U blizini je navodno primećen i isti transporter iz Anine objave. Mnogi su istakli da zečevi liče na one sa njenog snimanja.

Aktivisti su slučaj brzo povezali sa Anom.

"Te životinje su ostavljene u parku da uginu odmah nakon ovog fotografisanja. Živa bića nisu vaš fotografski rekvizit", komentarisala je umjetnica Alison Kuo ispod Anine objave."Pronaći ću i tužiti pametnjakoviće poput tebe koji odbijaju da prihvate da su zečevi, pozajmljeni za naše snimanje, sada sigurni kod svojih vlasnika."

Devetnaestogodišnjak preuzeo krivicu

Ubrzo se oglasio Kristijan Bati, 19-godišnji asistent na snimanju, koji je priznao krivicu i rekao da je on pustio životinje u park. U javnom izvinjenju napisao je da je lagao Ani i ostatku tima te da je njegova odluka bila pogrešna, okrutna i neoprostiva.

"Kada sam shvatio da su zečevi ostavljeni meni na brigu, uspaničio sam se. Sa 19 godina, bez iskustva u nezi životinja, bez stana gdje su kućni ljubimci dozvoljeni i bez znanja o dostupnim resursima, doneo sam najgoru odluku. Pogrešno sam vjerovao da na tom području već ima zečeva i mislio da je to najbolje što mogu da učinim. Ta pretpostavka bila je pogrešna i duboko žalim zbog toga", napisao je Bati.

Tvrdi da nije učestvovala u nabavci zečeva

Ana je njegovo izvinjenje objavila na svom profilu, ali je medijima dala drugačiju verziju događaja. Rekla je da je asistent tvrdio kako poznaje nekoga ko im može pozajmiti zečeve na nekoliko sati, a kasnije je saznala da su nabavljeni preko Fejsbuk Marketa i da ih je planirao pustiti u park.

"Pomisao da bi neko ugrozio dobrobit nevinih životinja radi ličnog umrežavanja duboko me uznemiruje", izjavila je.

Naglasila je da nije učestvovala u nabavci, prevozu niti vraćanju životinja, te da ne jede meso.

"Kao ljubitelj životinja, mogu obećati da nikada više neću raditi sa životinjama, a da ne znam tačno odakle dolaze i kako se vraćaju kući“, istakla je.

Prema riječima Teri Čao, zečevi su sada bezbedni kod nje, a ona im traži stalne ili privremene udomitelje i prikuplja donacije za njihove potrebe.

Ko je Ana Delvi?

Ana Delvi, pravog imena Ana Sorokin, rođena je 23. januara 1991. u Domodedovu, nedaleko od Moskve. Sa porodicom se 2007. preselila u Njemačku, a kasnije je živjela u Londonu i Parizu, gde je kratko bila pripravnik u modnom magazinu Purple.

Između 2013. i 2017. godine u Njujorku se lažno predstavljala kao bogata njemačka nasljednica, koristeći izmišljenu biografiju i falsifikovana finansijska dokumenta kako bi ušla u elitne društvene krugove, obezbijedila luksuzan smeštaj i pristup privatnim događajima. Tako je prevarila hotele, banke i pojedince za više od 200.000 dolara.

U oktobru 2017. godine uhapsile su je njujorške vlasti, a 2019. proglašena je krivom za više krivičnih dela povezanih sa krađom i prevarom. Osuđena je na zatvorsku kaznu od četiri do dvanaest godina, novčanu kaznu i obavezu vraćanja dugova. Iz zatvora je puštena 2021, ali ju je ubrzo zadržala američka imigraciona služba ICE zbog prekoračenja vize. Iz pritvora je izašla 2022. uz kauciju.

Priča o njenom usponu i padu postala je svetski poznata nakon članka u časopisu New York, a Netfliks je 2022. snimio popularnu mini-seriju Izmišljajući Anu, zasnovanu na njenom životu. Za prava na ekranizaciju Ana je dobila 320.000 dolara, od čega je deo iskoristila za vraćanje dugova. Poslednjih godina ponovo se pojavljuje u medijima, ovog puta više zbog ekscentričnih javnih nastupa i aktivnosti na društvenim mrežama nego zbog prevara.

