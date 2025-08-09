logo
Netfliks je 2025. otkazao čak 5 serija: Ova ostvarenja nećete više gledati, jedan je na "neodređenoj pauzi"

Netfliks je 2025. otkazao čak 5 serija: Ova ostvarenja nećete više gledati, jedan je na "neodređenoj pauzi"

Autor mondo.ba
0

Bez obzira na popularnost ili potencijal za nastavak, neki naslovi neće biti prikazivani više.

Serije koje su otkazane na netfliksu Izvor: Youtube printscreen/ Netflix, IGN

Netfliks nastavlja da pravi neočekivane rezove. Početak avgusta donosi još jednu neprijatnu vijest za gledaoce, popularna akciona komedija zvanično je skinuta sa repertoara, i to nakon samo jedne sezone. Nažalost, ovo nije jedini slučaj, pošto je 2025. godina već obilježena nizom otkazivanja koja su razočarala fanove širom svijeta. U nastavku vam donosimo listu svih serija koje su završile ranije nego što su gledaoci očekivali, i koje se, bar za sada, neće vratiti na male ekrane.

Fubar

Datum otkazivanja: 1. avgust 2025.

Žanr: Akcija, komedija

Netfliks je nakon dve sezone otkazao seriju "Fubar" sa Arnoldom Švarcenegerom.

FUBAR: Season 2
Izvor: YouTube

Radnja: Luk Bruner je iskusni operativac CIA-e koji je, do skoro, bio na korak od penzije. Nakon posljednje misije u kojoj je spasao drugog agenta, koji se ispostavio da je njegova ćerka, Luk se vraća u akciju i suočava sa novim neprijateljima. Ovoga puta, to je bivša ljubav iz njegove prošlosti koja prijeti da uništi svijet… ako prethodno ne uništi njegov život.

The Residence

Datum otkazivanja: 2. jul 2025.

Žanr: Komedija, drama

Serija "The Residence" otkazana je nakon samo jedne sezone.

The Residence Official Trailer
Izvor: YouTube

Radnja: 132 sobe. 157 osumnjičenih. Jedno tijelo. Jedan krajnje ekscentrični detektiv. I jedna katastrofalna državna večera. "The Residence" je duhovita misterija ubistva, smeštena među osobljem Bijele kuće, od luksuznih salona do skrivenih hodnika u najpoznatijoj vili na svijetu.

Pulse

Pulse Official Trailer
Izvor: YouTube

Datum otkazivanja: 2. jul 2025.

Žanr: Drama

Serija "Pulse" takođe je otkazana nakon samo jedne sezone.

Radnja: Dok uragan preti Majamiju, trećegodišnja specijalizantkinja dr Deni Sim (Vila Ficdžerald) neočekivano biva unapređena nakon suspenzije šefa, dr Zandera Filipsa (Kolin Vudel). U haosu oluje i blokade bolnice, njih dvoje moraju da sarađuju, iako na vidjelo izlaze detalji njihove zabranjene romanse. Ostatak osoblja, dok se bori s ličnim i profesionalnim pritiscima, suočava se i s posljedicama ove veze, jer spasiti tuđi život ponekad je lakše nego srediti sopstveni.

The Recruit

The Recruit: Season 2
Izvor: YouTube

Datum otkazivanja: 5. mart 2025.

Žanr: Avantura

Netfliks je otkazao seriju "The Recruit" nakon samo dvije sezone.

Radnja: U drugoj sezoni, pravnik CIA-e Oven Hendriks (Noa Sentineo) našao se usred opasne špijunske misije u Južnoj Koreji, da bi ubrzo shvatio da možda još veća pretnja dolazi iz same Agencije.

The Sandman 

The Sandman - Official Trailer
Izvor: YouTube

Datum otkazivanja: januar 2025.

Žanr: Fantastilka, drama

Objavljeno je da je Netflix otkazao seriju "The Sandman", zasnovanu na istoimenom stripu, čiji je autor Nil Gejman, nakon dvije sezone.

Radnja: Nakon sudbonosnog ponovnog susreta sa porodicom, San iz Večnih (Tom Steridž) mora da donese niz gotovo nemogućih odluka dok pokušava da spase sebe, svoje kraljevstvo i svet budnih od katastrofalnih posledica grešaka iz prošlosti. Da bi iskupio svoje grijehe, San se mora suočiti sa starim prijateljima i neprijateljima, bogovima, čudovištima i smrtnicima

No Good Deed

No Good Deed | Official Trailer
Izvor: YouTube

Prema najnovijim izvještajima, serija "No Good Deed" nije zvanično otkazana, ali se veruje da se glavni glumci vjerovatno ne bi vratili čak i ako bi bila naručena nova sezona.

Žanr: Drama, komedija

Radnja: Lidija (Liza Kudrou) i Pol (Rej Romano) odlučuju da prodaju svoju staru vilu u Los Anđelesu i započnu novi život. Međutim, kako više porodica pokušava da je kupi, postaje jasno da kuća krije mračne tajne. Lidija i Pol shvataju da neće moći da pobegnu od prošlosti dok se s njom ne suoče.

(MONDO) 

