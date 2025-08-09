Netfliks je 2025. otkazao čak 5 serija: Ova ostvarenja nećete više gledati, jedan je na "neodređenoj pauzi"

Bez obzira na popularnost ili potencijal za nastavak, neki naslovi neće biti prikazivani više.

Netfliks nastavlja da pravi neočekivane rezove. Početak avgusta donosi još jednu neprijatnu vijest za gledaoce, popularna akciona komedija zvanično je skinuta sa repertoara, i to nakon samo jedne sezone. Nažalost, ovo nije jedini slučaj, pošto je 2025. godina već obilježena nizom otkazivanja koja su razočarala fanove širom svijeta. U nastavku vam donosimo listu svih serija koje su završile ranije nego što su gledaoci očekivali, i koje se, bar za sada, neće vratiti na male ekrane.

Fubar

Datum otkazivanja: 1. avgust 2025.

Žanr: Akcija, komedija

Netfliks je nakon dve sezone otkazao seriju "Fubar" sa Arnoldom Švarcenegerom.

Radnja: Luk Bruner je iskusni operativac CIA-e koji je, do skoro, bio na korak od penzije. Nakon posljednje misije u kojoj je spasao drugog agenta, koji se ispostavio da je njegova ćerka, Luk se vraća u akciju i suočava sa novim neprijateljima. Ovoga puta, to je bivša ljubav iz njegove prošlosti koja prijeti da uništi svijet… ako prethodno ne uništi njegov život.

The Residence

Datum otkazivanja: 2. jul 2025.

Žanr: Komedija, drama

Serija "The Residence" otkazana je nakon samo jedne sezone.

Radnja: 132 sobe. 157 osumnjičenih. Jedno tijelo. Jedan krajnje ekscentrični detektiv. I jedna katastrofalna državna večera. "The Residence" je duhovita misterija ubistva, smeštena među osobljem Bijele kuće, od luksuznih salona do skrivenih hodnika u najpoznatijoj vili na svijetu.

Pulse

Datum otkazivanja: 2. jul 2025.

Žanr: Drama

Serija "Pulse" takođe je otkazana nakon samo jedne sezone.

Radnja: Dok uragan preti Majamiju, trećegodišnja specijalizantkinja dr Deni Sim (Vila Ficdžerald) neočekivano biva unapređena nakon suspenzije šefa, dr Zandera Filipsa (Kolin Vudel). U haosu oluje i blokade bolnice, njih dvoje moraju da sarađuju, iako na vidjelo izlaze detalji njihove zabranjene romanse. Ostatak osoblja, dok se bori s ličnim i profesionalnim pritiscima, suočava se i s posljedicama ove veze, jer spasiti tuđi život ponekad je lakše nego srediti sopstveni.

The Recruit

Datum otkazivanja: 5. mart 2025.

Žanr: Avantura

Netfliks je otkazao seriju "The Recruit" nakon samo dvije sezone.

Radnja: U drugoj sezoni, pravnik CIA-e Oven Hendriks (Noa Sentineo) našao se usred opasne špijunske misije u Južnoj Koreji, da bi ubrzo shvatio da možda još veća pretnja dolazi iz same Agencije.

The Sandman

Datum otkazivanja: januar 2025.

Žanr: Fantastilka, drama

Objavljeno je da je Netflix otkazao seriju "The Sandman", zasnovanu na istoimenom stripu, čiji je autor Nil Gejman, nakon dvije sezone.

Radnja: Nakon sudbonosnog ponovnog susreta sa porodicom, San iz Večnih (Tom Steridž) mora da donese niz gotovo nemogućih odluka dok pokušava da spase sebe, svoje kraljevstvo i svet budnih od katastrofalnih posledica grešaka iz prošlosti. Da bi iskupio svoje grijehe, San se mora suočiti sa starim prijateljima i neprijateljima, bogovima, čudovištima i smrtnicima.

No Good Deed

Prema najnovijim izvještajima, serija "No Good Deed" nije zvanično otkazana, ali se veruje da se glavni glumci vjerovatno ne bi vratili čak i ako bi bila naručena nova sezona.

Žanr: Drama, komedija

Radnja: Lidija (Liza Kudrou) i Pol (Rej Romano) odlučuju da prodaju svoju staru vilu u Los Anđelesu i započnu novi život. Međutim, kako više porodica pokušava da je kupi, postaje jasno da kuća krije mračne tajne. Lidija i Pol shvataju da neće moći da pobegnu od prošlosti dok se s njom ne suoče.

