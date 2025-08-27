380 miliona sati gledanja za animirano ostvarenje: Netfliksov film srušio rekord nakon 18 godina

Netfliks je postigao nevjerovatan uspjeh, oborivši rekord star 18 godina, i to filmom koji je od objavljivanja prikupio više od 350 miliona sati gledanja.

Iako je striming gigant "Netfliks" najpoznatiji po zaraznim serijama poput "Talačka kriza" ili nedavnom dokumentarcu o Ejmi Bredli, posljednjih godina sve više ulaže u originalne filmove.

Neočekivani vladar top-lista

Jedan od njihovih najnovijih filmova, "KPop Demon Hunters", koji je objavljen u junu, postao je ogroman hit. Ne samo da se brzo popeo na drugo mjesto najgledanijih filmova svih vremena na platformi, već je prošlog vikenda oborio i istorijski rekord.

Na Netfliksovoj listi najgledanijih filmova svih vremena, "KPop Demon Hunters" sada se nalazi odmah iza blokbastera "Red Notice" sa Dvejnom Džonsonom i Rajanom Rejnoldsom, prešavši klasike poput "Bird Box" i "Don’t Look Up". Međutim, pravi podvig desio se proteklog vikenda kada je film zauzeo prvo mjesto na američkim bioskopskim blagajnama — što je prvi put u istoriji da je jedan Netfliksov film to postigao.

Radnja filma, kao što i sam naslov sugeriše, prati K-pop bend koji u slobodno vrijeme lovi demone kako bi zaštitio svoje obožavaoce. Film je ovog vikenda zaradio impresivnih 18 miliona dolara, uprkos tome što je u bioskopima prikazivan gotovo dva mjeseca nakon premijere na Netfliksu.

Od striminga do bioskopske franšize

Netfliks inače retko prikazuje svoje filmove u bioskopima, osim kada cilja na nominacije za Oskara, što zahtjeva minimalnu bioskopsku distribuciju. Ipak, u slučaju "KPop Demon Hunters", prepoznat je potencijal za izgradnju prave franšize. U bioskope je puštena posebna "sing-along" verzija filma, ograničeno vrijeme — i upravo ona je osvojila box office.

Kako je The Wrap izvijestio u julu, Netfliks već planira dva nastavka, televizijsku seriju, kratki film i čak pozorišni mjuzikl.

Obožavaoci u nevjerici

Uspjeh filma iznenadio je i publiku. Jedan korisnik na mreži X (nekadašnji Tviter) komentarisao je:

"Mislim da sa sigurnošću možemo reći da je ovaj film doslovno ‘razbio’ Netfliks – kao da je potpuno uništio sve njihove metrike za merenje uspjeha. Ogromne pohvale kreativnom timu, jer ovo je zaista veliko."

Jedan korisnik Reddita objasnio je zašto je ovaj rezultat još impresivniji nego što izgleda na prvi pogled:

"Ovo je zaista ogroman uspjeh ako uzmemo u obzir da nije bilo prikazivanja u AMC bioskopima (film je igrao u samo 1.800 sala, dok standardna široka distribucija obuhvata 3.000+), i da je imao projekcije samo subotom i nedjeljom — dakle, preskočio je cijeli petak, koji je ključan za vikend zaradu."

