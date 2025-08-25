"Frankenštajn" Giljerma del Tora uskoro dolazi u bioskope i na Netfliks: Mračna misterija prijeti da postane film godine

Novi horor prijeti da postane jedan od najboljih filmova u 2025. i potencijalni kandidat za prestižne nagrade.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Poslije godina iščekivanja, Netfliks je konačno otkrio kada će čuveni monstrum ponovo ustati iz groba. Najnovije djelo oskarovca Giljerma del Tora, "Frankenštajn", stiže uodabrane bioskope 17. oktobra, dok će nekoliko nedjelja kasnije, 7. novembra, biti dostupan i na Netfliksu. Strateški odabrani datumi jasno pokazuju da del Toro cilja još jednu sezonu nagrada.

Ovo nije prva adaptacija romana Meri Šeli iz 1816, ali s obzirom da iza svega stoji autor klasika poput "Panovog lavirinta", "Ulice noćnih mora", i mnogih drugih horor klasika, publika može da očekuje jedinstveno, mračno i vizuelno raskošno prepričavanje priče.

Pogledajte trejler:

Frankenštajn, trejler Izvor: YouTube

U glavnim ulogama su Oskar Ajzak kao Viktor Frankenštajn, koji pripoveda kako je stvorio svoje čudovište i gdje je sve pošlo naopako, dok Džejkob Elordi tumači gigantsku verziju samog monstruma.

Del Toro ni ovoga puta nije štedeo na glumačkoj postavi: pridružuju im se Mija Got, Ralf Ineson, Kristof Valc, Čarls Dans, Feliks Kamerer, Lars Mikelsen, Loren Kolins i Bern Gorman.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Sa ovakvim timom i del Torovim prepoznatljivim stilom, Frankenštajn obećava da bude jedno od najupečatljivijih filmskih iskustava godine.

Da li je "Frankenštajn" kandidat za Oskara?

Inače, "Frankenštajn" nije prvi zajednički projekat Giljerma del Tora i Netfliksa. Već su sarađivali na nekoliko filmova i serija, a najveći uspjeh postigli su 2022. animiranim filmom "Pinokio". Mračna stop-motion verzija klasične bajke, uz glasove Evana MekGregora, Džona Turtura i Fina Vulfharda, postala je svjetski hit i osvojila Oskara za najbolji animirani film.

"Pinocchio" Giljermo del Toro Izvor: YouTube

Iste godine, del Toro je potpisao i horor antologiju "Kabinet radoznalosti" ("Cabinet of Curiosities"), koja je dodatno učvrstila njegov status majstora fantastike i strave na Netflixu.

Sada, sa uspjehom "Pinokija" iza sebe, del Toro kreće punom parom u novu trku za nagrade, a "Frankenštajn" ima sve predispozicije da ponovi ili čak nadmaši taj uspjeh.

(MONDO)