Njen otac je jedan od najvećih monstruma na planeti: Na Netfliks stiže jezivi dokumentarac, ćerka progovorila

Denis Rajder danas ima 80 godina i služi kaznu u zatvoru u Kansasu nakon što je 2004. godine priznao brutalna ubistva desetoro ljudi, a jednu porodicu je cijelu ugasio.

Izvor: Netflix

Netfliks uskoro objavljuje novi dokumentarac o jednom od najozloglašenijih serijskih ubica u američkoj istoriji, i to u trenutku dok druga serija o zloglasnom zločincu dominira listama gledanosti. Riječ je o hororu "Monster: The Ed Gein Story", koja je, uprkos lošim kritikama, prikovala gledaoce za ekrane.

Za sve koji traže nešto novo, nadolazeći true crime dokumentarac o ćerki drugog američkog serijskog ubice mogao bi biti pun pogodak. U petak, 10. oktobra, na Netfliks stiže "My Father, The BTK Killer", film rediteljke Skaj Borgman.

Izvor: Netflix

U njemu Keri Rawson progovara o šokantnom saznanju da je njen otac, Denis Rader, odgovoran za ubistva najmanje 10 ljudi u Wichiti, Kansas.

Ko je Denis Rajder?

Denis Lin Rajder američki je serijski ubica koji je između 1974. i 1991. terorisao grad Vičita i okolinu u saveznoj državi Kanzas. Poznat je pod nadimkom BTK, što je akronim za "Bind, Torture, Kill" (veži, muči, ubij) – izraz koji je sam osmislio i slao u pismima policiji i medijima, čime je dodatno pojačavao strah javnosti.

My Father, the BTK Killer | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Rader je rođen 9. marta 1945. u Pitsburgu u Kanzasu i odrastao u porodici srednje klase. Već kao tinejdžer pokazivao je znake poremećenih sklonosti, posebno fascinaciju vezivanjem i kontrolom nad žrtvama. Nakon srednje škole služio je u Vazdušnim snagama SAD, a kasnije je radio kao tehničar za sigurnosne sisteme i inspektor za poštovanje gradskih propisa, što mu je često omogućavalo pristup tuđim domovima i informacijama o porodicama koje je kasnije napadao. Bio je aktivan član lokalne crkve i izviđačkog društva, a mnogi su ga u zajednici smatrali uzornim građaninom.

Ubio 10 osoba

U periodu od gotovo dvije decenije Rajder je ubio deset osoba, uključujući žene, muškarce i djecu. Njegovo prvo ubistvo bilo je brutalno ubistvo četvoročlane porodice Otero u januaru 1974. godine. Nakon toga počinio je niz pojedinačnih napada, pomno planiranih, a između zločina znao je da pravi višegodišnje pauze, što je policiji otežavalo istragu. Njegov zaštitni znak bio je korišćenje užadi za vezivanje, ritualizovano mučenje i ostavljanje scena sa simboličnim značenjem za njega samog.

Tokom godina Rajder je slao pisma lokalnim novinama i policiji, hvaleći se zločinima i potpisujući ih kao "BTK". Nakon 1991. prestao je da komunicira, a slučaj je ostao nerazrješen više od deset godina. Tek 2004. ponovo je stupio u kontakt s medijima, što je dovelo do njegovog razotkrivanja. Ključni dokaz bila je digitalna disketa koju je poslao policiji, ne znajući da na njoj postoji skriven metapodatak sa nazivom crkve i njegovim imenom. Uhićen je 2005. godine bez pružanja otpora.

Služi kaznu

Na sudu je detaljno i hladnokrvno priznao svih deset ubistava, često ih opisivajući tehničkim jezikom, gotovo kao da govori o projektima, što je dodatno šokiralo javnost. Osuđen je na deset uzastopnih doživotnih kazni bez mogućnosti pomilovanja.

Danas Denis Rajder ima 80 godina i služi kaznu u zatvoru El Dorado Correctional Facility u Kansasu. Povremeno se pojavljuje u dokumentarcima ili novinskim tekstovima kroz intervjue i korespondenciju koju vodi iz zatvora, ali javnost nema direktan pristup njemu.

"Svaki trenutak u mom životu bio je laž"

Keri Ravson. imala je 27 godina kada je saznala istinu. Danas, kao 47-godišnjakinja, ističe da nikada neće zaboraviti taj dan. U najavi za dokumentarac, Ravson postavlja potresna pitanja:

Izvor: Netflix

"Možete li zamisliti da saznate da je vaš otac jedan od najgorih ljudi na Zemlji? Nije prevario samo svoju porodicu. Prevario je cijeli grad. Doslovno je prevario sve“, rekla je.

Priznala je da je skrivala sve o ocu:

"Zlostavljanje, traumu. Ne znam ko je moj otac, šta je skrivao. Da li nas je zaista volio, ili nas je ceo život iskorišćavao? Teško je znati ko sam ako je svaki trenutak u mom životu bio laž."

Film uključuje originalne fotografije sa mjesta zločina, Raderove skice, isječke iz ispitivanja i intervjue sa istražiteljima. Paralelno, Keri Ravson dijeli lične uspomene iz detinjstva i trenutak kada je shvatila da je cijeli njen svijet srušen.