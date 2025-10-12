Ljudi su tek sada shvatili ko glumi majku ubice u seriji "Monster": Neviđena transformacija ostavila bez teksta

Serija "Monster: Priča o Edu Geinu" dostupna je za gledanje na Netfliksu u Srbiji.

Čini se da je Rajen Marfi ponovo uspio, jer je najnoviji nastavak njegove antologijske serije "Monster" na Netfliksu trenutno glavna tema razgovora. Nova sezona, koja je na Netfliks stigla prošlog petka, fokusirana je na priču o Edu Gejnu, poznatom kao "Mesar iz Plejnfilda", koji je 50-ih godina prošlog vijeka osuđen za ubistvo dve žene u Wisconsinu.

Gein, koji je kasnije postao inspiracija za brojne holivudske horor klasike, takođe je bio pljačkaš grobova i od ljudskih ostataka pravio predmete za kućnu upotrebu. U seriji ga tumači Čarli Hanam, a pridružuju mu se i druga poznata imena poput Edison Rej, Tom Holander i Olivija Vilijams.

Ipak, glumica koja tumači Geinovu dominantnu, izrazito religioznu i okrutnu majku Augustu, izazvala je najviše reakcija među gledaocima, a mnogi su tek sada shvatili o kome se radi.

Briljantna transformacija poznate glumice

Ulogu Auguste Gejn preuzela je Lori Metkalf, nagrađivana 70-godišnja glumica poznata po ulogama Džeki Haris u sitcomu "Roseanne", gospođe Lumis u filmu "Vrisak 2" i Šeldonove mame u seriji "Teorija velikog praska".

Koautor serije Ian Brennan za Tudum je izjavio kako je Metkalf bila jedini izbor za ovu ulogu:

"Odrastao sam u Čikagu baveći se teatrom, tako da je ona nešto najbliže teatarskoj boginji što zapravo postoji u stvarnom životu. Vaš posao je mnogo lakši kada dobijete nekoga poput nje", rekao je Brennan.

„Krv mi se ledila u žilama“

Gledaoci su svoje oduševljenje nastavkom "Monster" i njenom ulogom podijelili na društvenim mrežama. Na Facebook stranici Netfliks Bangers, jedan korisnik je napisao:

"Lori Metkalf je bila apsolutno nevjerovatna u svojoj interpretaciji Auguste Gejn! Bila je gotovo neprepoznatljiva! Vidio sam ljude kako kažu da nisu imali pojma da je to ona dok nisu čuli nekoga drugog kako priča o tome!", "Stvar je u tome što je Lori obično tako srećna i nasmijana osoba, dok taj lik uopšte nije smeškao, pa je teško prepoznati osim ako zapravo ne znate da je to ona", "Bila je sjajna u ulozi užasne majke. Svaki put kad bih je čuo kako govori „Samo te majka može voleti“ krv bi mi se sledila, tako okrutno i jednostavno zlo", "Lori je bila nevjerovatna kao zla, podla i izopačena majka, ona je briljantna glumica, oduvijek je bila."

Serija "Monster: Priča o Edu Geinu" dostupna je za gledanje na Netfliksu u Srbiji.