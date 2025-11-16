logo
3 najbolje romantične komedije na Netfliksu: Ako volite zabavne romanse i šarmantne likove, ove serije morate pogledati

3 najbolje romantične komedije na Netfliksu: Ako volite zabavne romanse i šarmantne likove, ove serije morate pogledati

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Za sve ljubitelje romantičnih komedija, izdvojili smo najbolje Netfliks naslove koji garantuju osmijeh i laganu, toplu priču.

3 najbolje romantične komedije na Netfliksu Izvor: Youtube printscreen/ Netflix, Youtube printscreen/ Rotten Tomatoes TV

Ako tražiš lagane, duhovite i romantične serije koje možeš da gledaš na Netfliksu, evo tri odlične preporuke. Svaka od njih donosi toplu priču, šarmantne likove i dovoljno humora da ti popravi raspoloženje. Bilo da voliš ljubavne zaplete u velikim gradovima, prazničnu atmosferu ili neobične situacije koje vode do romanse, ove serije imaju po nešto za svakoga. U nastavku donosimo kratke radnje kako bi lakše izabrao šta da gledaš.

Emily in Paris

Emily in Paris
Izvor: YouTube/Netflix

Radnja: Emili, ambiciozna marketinška stručnjakinja iz Čikaga, preseli se u Pariz kako bi preuzela posao iz snova. Tamo se suočava s kulturnim razlikama, skeptičnim kolegama i izazovima u poslu. Uz sve to, zapetlja se u komplikovan ljubavni život, uključujući privlačnost prema zgodnom susjedu Gabrielu. Uči balansirati posao, prijateljstva i emocije u prelijepom, ali zahtjevnom Parizu. Serija kombinuje humor, romantiku i modne trenutke na svakom koraku.

Dash & Lily

Dash & Lily Season 1
Izvor: YouTube

Radnja:Daš je pomalo ciničan tinejdžer koji želi da praznike provede sam, dok je Lili velika romantičarka puna nade. Njih dvoje počinju neobičnu komunikaciju kroz crvenu svesku skrivenu u knjižari. Kroz poruke i izazove koje ostavljaju jedno drugom, postepeno se zaljubljuju, iako se nikada nisu sreli. Njihova igra ih tjera da izađu iz zone komfora i otkriju šta zaista žele od života. Serija je topla, duhovita i prepuna praznično-romantične atmosfere.

Lovesick

Lovesick
Izvor: YouTube

Radnja: Dilan saznaje da ima polno prenosivu infekciju i mora da obavijesti sve svoje bivše djevojke. Zajedno sa prijateljima, kreće u zabavnu i emotivnu potragu kroz svoje prošle veze. Svaka epizoda otkriva priču o jednoj bivšoj, uz mnogo komičnih i neprijatnih situacija. Istovremeno, Dilan shvata da je prava ljubav možda sve vrijeme bila blizu njega. Serija kombinuje humor, romansu i iskrene trenutke prijateljstva.

(Mondo.rs)

