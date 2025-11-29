Pazite, spojleri - Detaljno objašnjenje 4. epizode nove sezone "Stranger Things" i šta se zapravo desilo sa ekipom

Ukoliko ste zbunjeni u kom pravcu se odvija radnja posljednje sezone "Stranger Things", donosimo detaljno objašnjenje.

Posljednju sezonu "Stranger Things" čekali smo kao djeca poklone pod jelkom — nestrpljivo i uz ogromna očekivanja. I dobili smo sve što smo i čekali - sezona je puna šokova, mračnih obrta i trenutaka zbog kojih smo prestajali da dišemo.

Finale prvog dijela petice završava se veoma napeto. Sudbina omiljenih likova visi o koncu — Vil, Robin, Dastin i Stiv ulaze u najveću opasnost do sada. Tokom napada Demogorgona, Vil kroz viziju pada u Vekninu svijest i vidi Holi i još djece koja su zarobljena u mreži, dok se pipci hrane njima. Kada se probudi, crta dvanaest "stubova", od kojih su četiri već zauzeta. Robin zaključuje da Vekni treba još osmoro djece za nešto veliko.

Istovremeno, vojska pod čudnim naređenjima dr Keja počinje da prikuplja svu djecu u Hokinsu. Oficiri shvataju da možda nesvjesno rade za Veknu, pa ekipa kreće da spase sljedeće žrtve.

Dastin, sa Stivom, Nensi i Džonatanom, odlazi u Upside Down tražeći Holi. Demogorgon ih vodi pravo do ogromnog zida. Hoper ubrzo shvata da taj zid zapravo okružuje cijeli pozemni svijet, a u centru svega je Hokins Lab, izvor početka pakla. Ekipa kreće pravo tamo, svesna da ulazi u samo srce tame.

Pažnja, slijede SPOJLERI!

Vekna otkriva planove da modeluje svijet po svom

Iako se pojavljuje na momente, Vekna se konačno pojavljuje u punom "sjaju" u završnici — i odmah sve pretvara u haos. Dok Demogorgoni upadaju u vojnu bazu po djecu, Vekna hladno korača kroz kapiju i vojnike sklanja jednim pokretom.

Portali se otvaraju svuda, čudovišta nadiru, a Vil osjeća njihov bol kao svoj. Majk pokušava da izvede djecu, ali eksplozija ih onesvijesti i ostavi bespomoćnim.

Vil je Veknin eksperiment?

U tom trenutku Vekna prilazi Vilu i prvi put otkriva svoj plan: djeca iz Hokinsa su mu potrebna za preobražaj svijeta. Smatra ih slabima i lakim za oblikovanje — a Vil je, kaže, bio njegov prvi "eksperiment", dokaz da um može da se slomi i ponovo sastavi.

Zatim nestaje u Upside Down, dok Demogorgoni otimaju označenu djecu i vuku ih kroz portale. Ni oni koji su pobjegli sa Robin i Lukasom nisu pošteđeni — čudovišta i njih pronalaze.

Vil konačno otkriva svoje moći

Poslije godina straha, trauma i veze sa Upside Down-om, Vil Bajers u petoj sezoni konačno otkriva sopstvenu snagu. Njegova osjetljivost na natprirodno ponovo se budi, ali ovog puta prelazi na viši nivo — Vil počinje da vidi kroz oči stvorenja, da osjeća njihove napade i čak da hvata kratke vizije samog Vekne. Iako ga to isprva plaši, neočekivanu hrabrost pronalazi u podršci Robin, čije mu riječi pomažu da se suoči sa godinama potisnutog straha. Upravo u trenutku kada Demogorgoni kreću na njegove prijatelje, u njemu se nešto "otključava".

Umjesto da bude žrtva, Vil okreće vezu koja ga je nekad uništavala i preuzima kontrolu nad čudovištima — oči mu se zabijele, ruka se podiže, a Demogorgoni se pred njim lome i padaju, baš kao što su nekoć ginuli od Vekninih moći. Snaga ga zatim naglo napušta; pada na koljena, krv mu kreće iz nosa, ali prvi put postaje jasno da Vil nije samo neko ko preživljava Upside Down — već neko ko u njemu ima moć.

Koga pronalazi Eleven?

Nakon što se našla zarobljena u Upside Downu i otkrila tajnu vojnu bazu sakrivenu u njemu, Eleven postaje uvjerena da se iza vrata trezora, koja ranije nije uspela da otvori, nalazi neko poput nje. Zbog te sumnje vraća se u bazu zajedno sa Hoperom. Unutra nailaze na neobičan uređaj napravljen da oslabi njene moći — čim se oglasi alarm, El ostaje potpuno paralizovana. Iz senke tada izlazi dr Kej, koja otkriva da godinama prati svaki Elin korak. U isto vrijeme, Hopera napadaju vojnici, a iz jedne laboratorije izmiče pipak koji ga hvata za vrat.

Kej ispituje Hopera, tražeći da joj otkrije šta on zna o Upside Downu i zašto je doveo El baš ovdje, ali El uspijeva da je omete taman dovoljno da se Hoper izvuče iz pipka i onesvesti dr Kej. Ne znajući šta je zapravo u trezoru, Hoper govori El da pobegne dok on ulazi unutra sa eksplozivom, spreman na žrtvu. Ipak, kapija se ponovo otvara i Hoper izlazi živ. El tada ulazi sama i otkriva ko je bio zatvoren sve vrijeme — Kali, Broj Osam, djevojka koju je upoznala u drugoj sezoni, priključena na mašinu i očigledno zatočena. Ovaj prizor, uz dr Kejino ranije pitanje Hoperu "zašto bi doveo Eleven zbog one druge", otkriva da je upravo Kali bila razlog, ali i da vojska i dr Kej do sada uopšte nisu znali da je Vekna prisutan.

Holi pronalazi Maks unutar Henrijevog zatvora sjećanja

U četvrtoj epizodi saznajemo gdje se Maks krije otkako je ostala zarobljena u Henrijevom svetu uspomena. Kada upozna Holi, Maks je vodi u skrovište i objašnjava da je sve oko njih sastavljeno od Henrijevih sećanja.

Naučila je tri pravila: ovde možeš da se predaš, da se ubiješ ili da pokušaš da pobjegneš. Ona je izabrala bijeg. Pratila je muziku koja ju je nekada spasila od Vekne i kroz razne uspomene stigla do kapije. Ali baš tada muzika staje, Henrijeva figura se pojavljuje i Maks ponovo bježi. Završila je u pećini u koju se on nije usudio da uđe — jedinom mjestu gdje je stvarno bezbjedna. Tu je ostala sama sve dok se Holi nije pojavila.

Maks sada želi pravi bijeg i treba joj Holina pomoć. Ali prvo je moli da se vrati u Krilovu kuću, kako Henriju ne bi otkrila da je Mak još tu.

