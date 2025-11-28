Tri najbolje akcione serije na Netfliksu: Ljubitelji adrenalina će ih odgledati u jednom dahu

Ako volite napetu akciju i nepredvidive zaplete, ove tri Netfliks serije sigurno će vas držati prikovane za ekran.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Ljubitelji akcije i trilera na Netfliksu ove godine imaju razloga za zadovoljstvo. Serije poput "The Night Agent", "Kleo" i "Lupin" privukle su pažnju publike širom svijeta, kombinujući napetu radnju, inteligentne zaplete i nezaboravne likove. Svaka od ovih franšiza na svoj način donosi akciju, intrige i nepredvidive obrte koji gledaoce drže prikovane za ekran. Od političkih zavjera i špijunskih misija, preko lične osvete i istorijskih intriga, do sofisticiranih planova modernog majstora lopovluka, ove serije potvrđuju da Netfliks i dalje zna kako da napravi hit u žanru akcije.

The Night Agent

The Night Agent Izvor: YouTube

Radnja: FBI agent Piter Sazerlend vodi miran život u podrumu Bijele kuće, gdje “čuva telefon” za hitne situacije koje, kako stvari stoje, nikada ne zvone. Međutim, jednog dana sve se mijenja kada linija konačno zazvoni, Piter biva uvučen u smrtonosnu mrežu zavjere. Njegov zadatak postaje da zaštiti Rоz Larkin, bivšu tehnološku preduzetnicu koja bježi od ljudi odgovornih za smrt svojih rođaka. Radnja vodi kroz eksplozivne scene, otmice i političke intrige, a tempo je konstantno napet i nepredvidiv. Kako priča odmiče, Piter se našao između povjerenja i izdaje, a svaka odluka može promeniti tok događaja. Serija je brzo postala hit zbog svoje akcije, intrigantnog zapleta i likova koji ostavljaju snažan utisak.

Kleo

Kleo Izvor: YouTube

Radnja: Kleo Straub je bivša agentkinja tajne istočno-njemačke službe, koja nakon izdanja odlučuje da potraži pravdu i odgovore na prevaru koja joj je uništila život. Izdaja je pokreće na put osvete, od Berlina preko raznih evropskih gradova, pa sve do egzotičnih lokacija. Serija spaja špijunski triler, dramu i mračan humor, dok Kleo balansira između brutalnosti i lične tragedije. Period radnje, neposredno prije i poslije pada Berlinskog zida, dodaje istorijski kontekst i napetost. Publika je posebno pohvalila snažan tempo, kompleksnost lika i kombinaciju akcije i emotivnog naboja koji čini seriju drugačijom od klasičnih trilera.

Lupin

Lupin Izvor: YouTube

Radnja: Asane Diop, šarmantni i inteligentni majstor lopovluka, inspirisan pričama o Arsenu Lupinu, odlučuje da osveti svog oca kojem je učinjena nepravda od strane bogate porodice. Prva sezona počinje planiranom krađom dijamantskog ogrlice, što ga uvodi u svijet složenih zločina i nepredvidivih obrta. Asane balansira između života u sjenci i želje da zaštiti porodicu, suočavajući se sa moćnim neprijateljima. Svaka akcija i svaki plan su pomno osmišljeni, a neizvesnost i preokreti drže gledaoce prikovane za ekran.

"Lupin" kombinuje kriminalističku dramu, misteriju i sofisticiranu strategiju, što ga čini idealnom serijom za ljubitelje inteligentne akcije. Serija je postala globalni hit i učinila da Asane postane moderan antiheroj, omiljen širom svijeta.