logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinje velika modernizacija Tehničke škole u Banjaluci: Preko milion maraka za nove radionice i opremu

Počinje velika modernizacija Tehničke škole u Banjaluci: Preko milion maraka za nove radionice i opremu

Autor Nikolina Damjanić
0

Počela je realizacija projekta vrijednog 1,2 miliona KM koji će u potpunosti modernizovati radionice i praktičnu nastavu u ЈU „Tehnička škola“ Banjaluka, donoseći najnoviju opremu za deficitarna zanimanja poput CNC tehničara i varioca.

476608056_614902021481195_995119551309949748_n.jpg Izvor: Tehnička škola Banjaluka/Facebook

U okviru projekta, koji se realizuje kroz Regional Challenge Fund (RCF), školske radionice prolaze kroz temeljnu sanaciju, a oprema bi trebala stići u narednim mjesecima. Radovi su počeli 27. oktobra 2025. godine, a završetak je planiran do sredine 2026. godine.

„Kao direktor najveće škole u Republici Srpskoj i BiH, ponosan sam što smo uz donacije i podršku Vlade RS, institucija, Grada Banjaluka, građana i privrednika, obezbijedili sredstva vrijedna preko 2 miliona KM za modernizaciju škole. Ovaj projekat će u potpunosti podići kvalitet praktične nastave i približiti nas najvišim evropskim standardima“, rekao je direkor Vladimir Kuvalja.

Projekat obuhvata renoviranje svih radionica i nabavku vrhunske opreme, te će omogućiti mladim stručnjacima da stiču znanja u najmodernijim uslovima.

Ulaganje u školstvo i mlade, kako ističe Kuvalja, ključ je za razvoj zemlje i jačanje privrednog sektora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka škola Vladimir Kuvalja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ