Počinje velika modernizacija Tehničke škole u Banjaluci: Preko milion maraka za nove radionice i opremu

Počela je realizacija projekta vrijednog 1,2 miliona KM koji će u potpunosti modernizovati radionice i praktičnu nastavu u ЈU „Tehnička škola“ Banjaluka, donoseći najnoviju opremu za deficitarna zanimanja poput CNC tehničara i varioca.

Izvor: Tehnička škola Banjaluka/Facebook

U okviru projekta, koji se realizuje kroz Regional Challenge Fund (RCF), školske radionice prolaze kroz temeljnu sanaciju, a oprema bi trebala stići u narednim mjesecima. Radovi su počeli 27. oktobra 2025. godine, a završetak je planiran do sredine 2026. godine.

„Kao direktor najveće škole u Republici Srpskoj i BiH, ponosan sam što smo uz donacije i podršku Vlade RS, institucija, Grada Banjaluka, građana i privrednika, obezbijedili sredstva vrijedna preko 2 miliona KM za modernizaciju škole. Ovaj projekat će u potpunosti podići kvalitet praktične nastave i približiti nas najvišim evropskim standardima“, rekao je direkor Vladimir Kuvalja.

Projekat obuhvata renoviranje svih radionica i nabavku vrhunske opreme, te će omogućiti mladim stručnjacima da stiču znanja u najmodernijim uslovima.

Ulaganje u školstvo i mlade, kako ističe Kuvalja, ključ je za razvoj zemlje i jačanje privrednog sektora.