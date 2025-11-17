Incident u Banjaluci: Pijan teleskopskom palicom napao muškarca u ugostiteljskom objektu

Policija u Banjaluci uhapsila je D.T. iz ovog grada nakon što je sinoć počinio prekršaje narušavanja javnog reda i mira i Zakona o oružju i municiji.

Izvor: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Policija je saopštila da se incident dogodio oko 21.50 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Banjaluci.

D.T. je upotrebom teleskopske palice nanio tjelesne povrede drugom muškarcu iz Banjaluke.

"Policijski službenici su D.T. oduzeli teleskopsku palicu. Testiranjem je utvrđeno da je u organizmu imao 1,49 promila alkohola", navode iz PU Banjaluka.

O ovom događaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.