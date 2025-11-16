Obustava saobraćaja u Banjaluci zbog ulične trke: Evo kuda nećete moći automobilom

U više banjalučkih ulica danas će biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja ulične trke, najavljeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obustava će biti od 8.30 do 12.00 časova u Gundulićevoj ulici, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save i u Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Bulevara Srpske vojske.

Od 9.00 do 11.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, i u Ulici Vuka Karadžića na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Jovana Dučića.

U istom terminu obustava će biti u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, u Ulici doktor Mladen Stojanović, od Ulice kralja Petra Prvi Karađorđevića do Ulice Trive Amelice.

Od 9.00 do 11.00 časova biće zatvorene Kninska ulica, Vidovdanska ulica i Od Zmijanja Rajka, te Ulica Prvog krajiškog korpusa.

Uličnu trgu organizuje Atletski klub invalida "Vrbas".

Javni prevoz

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u nedjelju, 16. novembra u vremenu od 8.30 do 12.00 časova na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza biće izvršeno preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

-linije javnog gradskog i prigradskog prevoza iz pravca sjevera, koje saobraćaju Ulicom dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra I Karađorđevića izvršiće se preusmjeravanje pravo Ulicom Trive Amelice na zapadni tranzit, linije koje idu prema Laušu i Paprikovcu se preusmjeravaju na kružnom toku u Karađorđevu ulicu i dalje registrovanom trasom, a ostale linije se dalje preusmjeravaju Bulevarom cara Dušan i dalje registrovanom trasom,

–na liniji 9b autobusi iz smjera Borika autobusi će saobraćati do kružnog toka u Aleji Svetog Save i nazad,

–na liniji 7 autobusi se iz Ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom,

–na liniji 13P autobusi se iz Ulice Krajiških brigada preusmjeravaju na Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom,

–linija 14b će se preusmjeriti iz Bulevara vojvode Petra Bojovića, pravo Istočnim tranzitom ka Autobuskoj stanici,

–na liniji 17A autobusi sa Rebrovačkog mosta preusmjeriće se Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija 14 kreće od Ulice Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, lijevo Gavre Vučkovića, desno Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, desno u cara Lazara preko mosta Patre do kružnog toka i nazad cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović do Jug Bogdana.

-da za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera saobraćaće samo do parkinga „Malta“.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske.

(Srna)