Nastavljena osma vanredna sjednica Skupštine Grada: "Rasvjeta skuplja nego u Las Vegasu"

Nastavljena je osma vanredna sjednica Skupštine grada Banje Luke.

Pred odbornicima je samo jedna tačka dnevnog reda koja se odnosi na informaciju o realizaciji projekta energetske efikasnosti obnove i rekonstrukcije sistema javne rasvjete na području Banjaluke.

Uvodno izgalanje imao je Dragan Lukač (SNSD) koji je rekao da je prošli saziv gradske Skupštine odobrio obnovu javne rasvjete, te da je po idejnom rješenju taj posao trebalo da košta 13,3 miliona KM.

„Dali smo saglasnost da se izvrši rekonstrukcija javne rasvjete u korist grada, ali danas govorimo o ugovoru koji bi nanio najviše štete Banjaluci i brojne činjenice govore o tome. Grad Banjaluka naručio je idejni projekat koji se tiče izrade o rekonstrukciji javne rasvjete, a na kraju vrlo iscrpne analize jasno je navedeno da cijeli projekat treba da košta 13,3 miliona KM sa PDV-om. Siguran sam da je ta cijena objektivna, da bi to bilo u interesu grada i da bi tako nešto Skupština grada podržala", rekao je Lukač

Dodao je da nakon logično da se pitaju šta se desilo u međuvremenu.

"Kako smo od 13,3 miliona došli do 35 miliona KM? U čijem je to interesu i zašto? To nije realno i mi ovdje govorimo o najštetnijem ugovoru koji Grad može da potpiše u svojoj istoriji i to da bi svoj posao dali hrvatskoj firmi", poručio je Lukač i naglasio da ni Las Vegas vjerovatno nije toliko platio rasvjetu.

Međutim, Smilja Babić Moravac brani ovaj projekat tvrdnjom da se ne mogu porediti Laktaši i Banjaluka.

"Banjaluka je najmanje 35 puta veća od Laktaša. Banjaluku treba prosvjetliti i osvijetliti, ali odbornicima SNSD to smeta, a ne smeta im kad se na republičkom novou arče silni milioni", rekal je Moravac Babić.

Odbornica Dijana Ješić zatim je postavila pitanje gdje su uzorci ove rasvjete pa da se vidi šta košta 35 miliona.

"Tražimo da nam dostavite zapisnike otvaranju ponuda i o pregledu i ocjeni ponuda. Tražimo i uzorke svjetiljki, ako ih ne možemo vidjeti ovdje, otići ćemo, zajedno sa novinarima u skladište Gradske uprave u Bitoljskoj ulici. Red je da vidimo to čudo što košta 35 miliona KM", rekla je Ješićeva.

Ona se pitala da li su uzorci uopšte dostavljeni, mada je tenderom propisano da je to obaveza ponuđača.

Nakon njene diskusije, predsjednik Skupštine grada Ljubo Niniković je dao pauzu.

Podsjećamo, početak sjednice održan je prije dvije sedmice, ali je zbog kasnog usvajanja dnevnog reda odgođena do danas.

Projekat javne rasvjete u Banjaluci izazvao je negodovanje velikog broja odbornika koji smatraju neprihvatljivim to što Gradska uprava planira izdvojiti 35 miliona KM za javnu rasvjetu, navodeći primjer Laktaša gdje je zamjena javne rasvjete koštala mnogo manje.

Stanivuković pak tvrdi da je projekat nove javne rasvjete u Banjaluci "najefikasniji, najpovoljniji i najbolji u istoriji Republike Srpske po svim parametrima", te potvrdio da projekat zamjene led rasvjete košta 35 miliona KM, ali da ta sredstva ne izdvaja Grad.

"Kroz ovaj projekat Banjaluka će dobiti potpuno novu moderniju rasvjetu i uz to ostvariti značajne uštede. Biće zamijenjeno 26.000 sijalica, što će Gradu donijeti značajne uštede na električnoj energiji, te ćemo umjesto 4,3 miliona KM koliko se trenutno godišnje izdvaja za električnu energiju i održavanje javne rasvjete, izdvajati gotovo milion KM manje za ove namjene narednih 15 godina", rekao je Stanivuković.

Kako je pojasnio firme koje će raditi ovaj posao zamijeniće svu rasvjetu u nekoliko mjeseci, a koja će Gradu služiti 15 godina, a uz to će tu rasvjetu i održavati, te Grad Banjaluka u tom pogledu neće imati nikakve obaveze.

