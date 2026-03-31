Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Istekao rok od 90 dana: Od sutra besplatan parking u Banjaluci 1

Istekao rok od 90 dana: Od sutra besplatan parking u Banjaluci

Autor Dragana Božić
1

Privremena odluka gradonačelnika Draška Stanivukovića o naplati parkinga, koja je donesena 1. januara na period od 90 dana je istekla.

6.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

S obzirom da u međuvremenu nije usvojen novi model upravljanja, niti je osnovano javno preduzeće koje bi preuzelo ovu djelatnost, od sutra ne postoji pravni osnov za naplatu parkinga.

To u praksi znači da će parkiranje u gradu biti besplatno, barem dok se ne usvoji novo rješenje.

Podsjećamo, Skupština Grada Banja Luka je ranije obavezala Gradsku upravu da do početka 2026. godine godine riješi pitanje upravljanja javnim parkiralištima, ali ta obaveza nije ispunjena. Prijedlog da ovaj posao preuzme Zavod za izgradnju Banja Luka (ZIBL) nije dobio podršku odbornika, čime je dodatno prolongirano donošenje trajnog rješenja.

Tada je gradonačelnik Banjaluke donio privremenu odluku o naplati parkinga od 1. januara, kako bi se nastavila naplata.

"Cijene parkiranja će se primjenjivati od 01.01.2026. godine, do donošenja nove Odluke od strane Gradske skupštine, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, osim ako posebnom Odlukom nije drugačije odlučeno", navodi se u toj odluci.

Kada će se riješiti problem sa naplatom parkinga nije poznato, jer se ova tema nije našla na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada.

Podsjećamo, Ustavni sud Republike Srpske je u septembru 2024. godine utvrdio da je odluka o naplati parkinga u Banjaluci neustavna.

(Mondo)

Komentari 1

Borik

Zar ga je iko plaćao?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

