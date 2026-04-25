"Niko vas ne može kazniti": Ninković kaže da Banjalučani ne trebaju plaćati parking

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je da Banjalučani ne treba da plaćaju parking jer, kako je naveo, trenutna naplata nije u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih institucija.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ne treba da plaćaju parking, zato što je trenutna naplata parkinga potpuno nezakonita i nije u skladu sa odgovarajućim zakonskim aktima koji bi mogli da budu na sudu u korist gradske uprave. Zbog toga jasno govorim da građani ne treba da plaćaju parking", rekao je Ninković.

On je podsjetio da je Ustavni sud Republike Srpske oborio odluku o naplati parkinga, naglasivši da gradonačelnik Banjaluke nije imao ovlašćenje da samostalno donosi odluke o povećanju cijena parkinga.

"Ustavni sud je to oborio i rekao - ne možete vršiti naplatu na takav način. A ne može ni gradonačelnik donijeti povećanje cijena bez Skupštine", naglasio je Ninković.

Prema njegovim riječima, problem je dodatno produbljen činjenicom da naplatu vrši gradsko odjeljenje, što nije u skladu sa zakonom.

"Ne može odjeljenje vršiti naplatu, mora se formirati novo javno preduzeće koje će vršiti tu komunalnu uslugu, odnosno upravljati i naplaćivati parking", kaže Ninković.

On je istakao da je formiranje javnog preduzeća neophodno kako bi se obezbijedila transparentnost u trošenju novca od parkinga.

"Dakle, dajte da se formira javno preduzeće, da novac koji dolazi od građana, a na račun naplate parkinga bude transparentno utrošen", naglasio je Ninković, dodajući da je novac od naplate parkinga do sada išao u budžet i bivao trošen u razne namjene, i to netransparentno.

On je naveo da bi ta sredstva mogla biti usmjerena u rješavanje važnih problema u gradu, poput nedostatka kapaciteta u vrtićima, ili povećanja kapaciteta parkinga u Banjaluci, ali da gradonačelnik ne želi takav način naplate i upravljanja parkinzima.

"Dajte ljudi da svaka marka koja se prikupi od parkinga iz godine u godinu ide u izgradnju vrtića", poručio je Ninković.

Ninković je upozorio da gradska uprava može pokretati sudske postupke protiv građana, ali da ne postoji pravni osnov za naplatu parkinga.

"Ne može ih niko kazniti, ne može ih niko natjerati da plate parking. Oni mogu da pokrenu određene sudske radnje, gradska uprava, ali će ih 100 odsto izgubiti jer ne postoji nijedan dokument koji može na sudu biti dokaz da je gradska uprava radila po zakonu. Definitivno vas niko ne može kazniti", istakao je Ninković.

(Srna)