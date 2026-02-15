logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Premijer Kantona Sarajevo podnio ostavku: "Od funkcije mi je važniji glas građana"

Premijer Kantona Sarajevo podnio ostavku: "Od funkcije mi je važniji glas građana"

Autor Dušan Volaš Izvor Klix
0

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk (Naša stranka) saopštio je da podnosi ostavku nakon što su mladi izašli na ulice zbog tragične smrti mladića i teškog stradanja djevojke, ističući da je glas mladih važniji od funkcije koju obnaša.

nihad uk.JPG Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

U obraćanju u kojem se osvrnuo na početak mandata, premijer Kantona Sarajevo podsjetio je da je tada naglasak stavio na mlade ljude i njihovu budućnost, a ne na prošlost. Istakao je da su upravo mladi sada izašli na ulice, podigli svoj glas i jasno poručili šta očekuju od vlasti.

Mladi su, kako navodi, reagovali zbog mladića koji je smrtno stradao i djevojke za čiji se oporavak svi mole, ali i protiv same Vlade kojom predsjedava. Poručio je da mu je poruka građana, posebno mladih, važnija od lične funkcije te da je izbor između njihove hrabrosti i vlastite pozicije za njega jasan.

Premijer je naveo da svoj posao obavlja časno i pošteno, polazeći od uvjerenja da odgovornost treba preuzimati i kada se dobije funkcija i kada preuzimanje odgovornosti može vratiti povjerenje u sistem. U tom kontekstu objavio je odluku: danas podnosi ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo.

Dodao je da je prethodnih dana radio danonoćno, na mjestu tragedije, u bolnici i u Vladi, te naglasio da njegove kolegice i kolege u Vladi Kantona Sarajevo nisu ništa manje pogođeni tragedijom niti manje angažovani. Najavio je da će i dalje davati sve od sebe kako bi se saznala istina, preuzela odgovornost i vratila vjera u sistem koji, kako ističe, mora biti transparentan, pravedan i siguran.

Osvrnuo se i na ambijent nepovjerenja u zemlji, gdje se i sama sumnja često doživljava kao potvrda. U takvim okolnostima, smatra da rasprava o političkoj odgovornosti dobija dodatnu težinu. Kolegama iz opozicije poručio je da tragedija ne smije biti povod za podmetanja, širenje neistina i političko mešetarenje, te izrazio žaljenje što su, prema njegovim riječima, odabrali takav put.

Istakao je da, kao prvi čovjek Vlade, želi da ljudi širom Bosne i Hercegovine shvate da imaju moć promjene, da ih vlasti slušaju i čuju i da će učiniti sve da građani sistem doživljavaju kao vlastitu kuću o čijoj sudbini ravnopravno odlučuju. Na kraju je naglasio da preuzima odgovornost i da od nje ne bježi, te da će nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo.

(Klix/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo tramvaj ostavka nesreća Nihad Uk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ