"Zbog neke poruke s TikToka": Uhapšen Mirza Hatić

Policija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsila je sinoć Mirzu Hatića, koji trenutno u prostorijama za zadržavanje čeka saslušavanje.

Izvor: YouTube/Crna hronika/screenshot

Razlog hapšenja je, kako je za Klix potvrdio njegov advokat Omar Mehmedbašić, ugrožavanje sigurnosti "zbog neke poruke s TikToka". Hatić je sinoć odmah tražio da bude saslušan, što će se i dogoditi danas tokom dana.

Nakon saslušanja će biti poznato više informacija o razlozima Hatićevog hapšenja.

Hatić je inače javnosti i policiji poznat po nizu incidenata i kriminalnih slučajeva. U januaru 2016. godine je osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog krađe i nedozvoljenog držanja oružja, a prije toga je bio hapšen u drugim akcijama vezano za reketarenje i iznude. Poznat je i po rušenju krsta na Zlatištu.

Nakon izlaska iz zatvora je postao vrlo aktivan na društvenim mrežama poput TikToka, a u septembru 2023. godine je ranjen u pucnjavi na Baščaršiji.