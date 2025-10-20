logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šverc kokaina u Banjaluci: Goranu Novaliji pet godina i dva mjeseca zatvora, drugi “amigo” ranije dobio istu kaznu

Šverc kokaina u Banjaluci: Goranu Novaliji pet godina i dva mjeseca zatvora, drugi “amigo” ranije dobio istu kaznu

Autor Brankica Spasenić
0

Goran Novalija (47) osuđen je danas u Okružnom sudu Banjaluka na pet godina i dva mjeseca zatvora zbog preprodaje kokaina na području ovog grada.

Goran Novalija osuđen na pet godina zbog šverca kokaina Izvor: CJB Banjaluka

Današnjem izricanju presude prethodio je sporazum o priznanju krivice koji je optuženi sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom.

Novalija je bio optužen u predmetu “Amigo” zajedno sa Banjalučaninom Ognjenom Brankovićem koji je 15 dana ranije takođe priznao krivicu i osuđen je na istovjetnu kaznu od pet godina i dva mjeseca zatvora.

U akciji "Amigo" kada su obojica uhapšeni, zaplijenjeno je otprilike 700 grama kokaina.

Brankovića i Novaliju optužnica je teretila da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Kokain su kupovali i prodavali od januara do 6. marta 2025. godine na području Banjaluke.

Branković je od njemu poznatih osoba, radi dalje prodaje, kupovao veće količine kokaina i držao ga u pomoćnom objektu svoje kuće u Krfskoj ulici u Banjaluci.

Optužnica ga je teretila da je drogu potom prepakivao u manja pakovanja i predavao Novaliji koji ga je dalje prodavao.

Obojica su od ranije poznati policiji i osuđivani su zbog zloupotrebe droga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka kokain šverc

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ