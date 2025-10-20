Šverc kokaina u Banjaluci: Goranu Novaliji pet godina i dva mjeseca zatvora, drugi “amigo” ranije dobio istu kaznu

Goran Novalija (47) osuđen je danas u Okružnom sudu Banjaluka na pet godina i dva mjeseca zatvora zbog preprodaje kokaina na području ovog grada.

Izvor: CJB Banjaluka

Današnjem izricanju presude prethodio je sporazum o priznanju krivice koji je optuženi sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom.

Novalija je bio optužen u predmetu “Amigo” zajedno sa Banjalučaninom Ognjenom Brankovićem koji je 15 dana ranije takođe priznao krivicu i osuđen je na istovjetnu kaznu od pet godina i dva mjeseca zatvora.

U akciji "Amigo" kada su obojica uhapšeni, zaplijenjeno je otprilike 700 grama kokaina.

Brankovića i Novaliju optužnica je teretila da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Kokain su kupovali i prodavali od januara do 6. marta 2025. godine na području Banjaluke.

Branković je od njemu poznatih osoba, radi dalje prodaje, kupovao veće količine kokaina i držao ga u pomoćnom objektu svoje kuće u Krfskoj ulici u Banjaluci.

Optužnica ga je teretila da je drogu potom prepakivao u manja pakovanja i predavao Novaliji koji ga je dalje prodavao.

Obojica su od ranije poznati policiji i osuđivani su zbog zloupotrebe droga.