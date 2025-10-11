"Šmrkao sam kokain sa zlatne olimpijske medalje, ne znam kako nisam umro"

Bredli Vigins, prvi Britanac koji je osvojio Tur de Frans i petostruki osvajač olimpijskog zlata u biciklizmu, šokirao je javnost priznanjem o svojoj zavisnosti od kokaina.

Izvor: Eric Gaillard / imago sportfotodienst / Profimedia

U intervjuu za "Tajms", Vigins je otkrio da je tokom karijere, uključujući 2012. godinu kada je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Londonu, bio „funkcionalni zavisnik“ od kokaina.

„Šmrkao sam kokain sa svoje zlatne olimpijske medalje. Ismijavao sam svoje dostignuće, mrzio ga zbog onoga što sam mislio da mi je donijelo“, priznao je Vigins, dodajući da je konzumirao oko 120 grama kokaina.

„Ne znam kako nisam umro“, rekao je, opisujući trenutke kada je, skrivajući se u ormaru, koristio svoju medalju za konzumaciju droge.

Vigins, kojem je sud prošle godine proglasio bankrot zbog dugova većih od milion evra, otkrio je i da je u najtežim trenucima spavao na ulici ili u automobilu.

Pomoć je pronašao kod kontroverznog Lensa Armstronga, bivšeg pobjednika Tur de Fransa, koji ga je odveo na rehabilitaciju.

U svojoj predstojećoj knjizi "The Chain", koja izlazi 23. oktobra, Vigins je detaljno opisao borbu sa zavisnošću, ali i traume iz djetinjstva. Ranije je otkrio da ga je trener seksualno zlostavljao sa 13 godina, što je dodatno obilježilo njegov život.

„Bilo je kao da pišam na nečiji grob, a zapravo sam pišao na sebe. Zlatna medalja, Tur de Frans – sve mi je to bilo mrtvo“, piše u knjizi, opisujući kako je doživljavao svoja dostignuća u najmračnijim trenucima.

Izvor: David Davies / PA Images / Profimedia

Uprkos ličnim borbama, Vigins ostaje jedan od najvećih britanskih sportista. Osvojio je osam olimpijskih medalja, od čega pet zlatnih, i osam svjetskih zlata. Godine 2013. dobio je titulu „Ser“ za zasluge u biciklizmu.

Sada, kroz svoju knjigu, želi da ispriča sopstvenu priču – „i dobru i lošu“.

Viginsova iskrenost baca novo svjetlo na cijenu slave i izazove sa kojima se suočavaju vrhunski sportisti, ostavljajući nas da se zapitamo koliko još nerazjašnjenih priča postoji u svijetu sporta.

