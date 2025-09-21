Banjaluka u ponedjeljak bez automobila: Trosatna obustava saobraćaja kod Kastela

Gradsko Odjeljenje za saobraćaj i puteve saopštilo je da će u ponedjeljak, 22. septembra, doći do privremene obustave saobraćaja u dijelu Banjaluke zbog obilježavanja međunarodne manifestacije "Dan bez automobila".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je precizirano, saobraćaj za sva vozila biće obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa, na frekventnom dijelu od novog kružnog toka (kod Gradskog mosta) do spoja sa Ulicom Đure Daničića. Zabrana će biti na snazi u periodu od 17.00 do 20.00 časova.

Ova aktivnost dio je obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti, a cilj je podizanje svijesti građana o značaju zdrave životne sredine, održivom transportu i smanjenju zagađenja koje uzrokuje prekomjerna upotreba automobila.

Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će na terenu regulisati i preusmjeravati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz Gradske uprave apeluju na sve vozače da u navedenom periodu koriste alternativne pravce kako bi izbjegli stvaranje gužvi. Ujedno, pozivaju sve građane da se pridruže manifestaciji, te da prošetaju ili koriste bicikl i na taj način podrže promociju zdravog načina života.

(Mondo)