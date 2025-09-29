Biciklistička trka "Beograd - Banjaluka" najbrža na svijetu u 2025. godini!

Međunarodna biciklistička trka "Beograd-Banjaluka" 2025. ušla je u istoriju svjetskog biciklizma kao najbrža etapna trka na planeti u ovoj godini.

Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Sa ukupnim prosjekom od 47,69 km/h, biciklistička trka je potvrdila da kod nas može nastati događaj svjetskog formata, rame uz rame sa najvećim turama planete, piše "Glas Srpske".

Trku je tokom četiri etape, putem televizijskih prenosa i digitalnih platformi, pratilo više od sedam miliona gledalaca širom svijeta, što je istorijski domet i ogroman promotivni potencijal za organizatore, gradove domaćine i sponzore.

Druga trka po brzini bila je "Tur de Frans", koja je zabilježila prosjek od 43,44 km/h, a najbolji pojedinac je bio Slovenac Tadej Pogačar.

Na španskoj "Vuelti" u ovoj godini, slavio je Danac Jonas Vingegard, a prosjek brzine iznosio je 42.65, dok je "Điro di Italija" završen nešto sporije - 41.73 uz prvo mjesto Britanca Sajmona Jejtsa.

(MONDO)