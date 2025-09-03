logo
Optužnica otkrila šta se dešavalo u sobi hotela u Banjaluci: Nakon prodaje kokaina, mušterija pretučena i opljačkana

Autor Brankica Spasenić
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Senijada Miletića (33) iz Zenice i Derviša Kablara (40) iz Travnika zbog razbojništva počinjenog u martu 2022. godine u sobi hotela u centru Banjaluke.

Prodaja droge (ilustracija) Izvor: Shutterstock

Oni se terete da su 5. marta 2022. godine oko 15 časova, napali oštećenog K.S. u hotelskoj sobi, više puta ga udarali pesnicama po glavi i tijelu i nanijeli mu povrede.

“Kad oštećeni usljed zadobijenih udaraca i nanesenih povreda nije mogao da se brani, iz džepa duksa koji je nosio na sebi, uzeli su 5.000 KM”, navodi se u optužnici.

Sam Miletić se tereti da je dan ranije u večernjim satima, u istoj hotelskoj sobi, K.S. prodao 13 pakovanja kokaina za 2.000 KM, te mu se na teret stavlja da je počinio i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droga.

(Mondo)

