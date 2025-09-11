logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Plutao Tihim okeanom: Zaplijenjeno 1,4 tone kokaina

Plutao Tihim okeanom: Zaplijenjeno 1,4 tone kokaina

Autor Dragana Božić
0

Policija Salvadora zaplijenila je pakete sa 1,4 tone kokaina koji su plutali Tihim okeanom procijenjene vrijednosti 29,9 miliona evra, rekao je danas predsjednik te zemlje Najib Bukele.

Zaplijenjeno 1,4 tone kokaina Izvor: Nayib Bukele/X

Bukele je na društvenim mrežama objavio da je pošiljka kokaina, koji je bio umotan u plastične folije i spojen plastičnim konopcima, pronađena oko 1.600 kilometara jugozapadno od El Kordonsilja na pacifičkoj obali Salvadora.

On je istakao da su u Salvadoru između 2024. i 2025. godine zaplijenjene 37,2 tone kokaina procijenjene vrijednosti 796 miliona evra.

Operaciju je pohvalila američka Ambasada u Salvadoru, navodeći da svaka uspješna akcija protiv kriminalnih mreža pokazuje da postoji sve veća sinhronizacija između partnera sa zajedničkim ciljevima.

Vašington procjenjuje da 90 odsto kokaina koji stiže u Sjedinjene Države prolazi kroz Meksiko i Centralnu Ameriku malim avionima, čamcima i "narko podmornicama". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kokain salvador

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ