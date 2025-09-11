Plutao Tihim okeanom: Zaplijenjeno 1,4 tone kokaina

Policija Salvadora zaplijenila je pakete sa 1,4 tone kokaina koji su plutali Tihim okeanom procijenjene vrijednosti 29,9 miliona evra, rekao je danas predsjednik te zemlje Najib Bukele.

Izvor: Nayib Bukele/X

Bukele je na društvenim mrežama objavio da je pošiljka kokaina, koji je bio umotan u plastične folije i spojen plastičnim konopcima, pronađena oko 1.600 kilometara jugozapadno od El Kordonsilja na pacifičkoj obali Salvadora.

On je istakao da su u Salvadoru između 2024. i 2025. godine zaplijenjene 37,2 tone kokaina procijenjene vrijednosti 796 miliona evra.

Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional.



A 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras…pic.twitter.com/4FSxgDFIUe — Nayib Bukele (@nayibbukele)September 10, 2025

Operaciju je pohvalila američka Ambasada u Salvadoru, navodeći da svaka uspješna akcija protiv kriminalnih mreža pokazuje da postoji sve veća sinhronizacija između partnera sa zajedničkim ciljevima.

Vašington procjenjuje da 90 odsto kokaina koji stiže u Sjedinjene Države prolazi kroz Meksiko i Centralnu Ameriku malim avionima, čamcima i "narko podmornicama".

(Srna)