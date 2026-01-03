Podaci koji ne idu u prilog Trampovim tvrdnjama: Kokain ne dolazi u SAD iz Venecuele

Zvanični podaci pokazuju da glavne rute kokaina ka SAD zaobilaze Venecuelu, iako Tramp tvrdi da pošiljke iz te zemlje izazivaju krizu predoziranja drogom.

Iako Trampova administracija uporno tvrdi da pošiljke kokaina iz Venecuele izazivaju krizu predoziranja drogom u Sjedinjenim Američkim Državama, zvanični podaci pokazuju sasvim drugačiju sliku. Globalna proizvodnja kokaina dostigla je rekordne nivoe, ali glavne rute krijumčarenja ka SAD uglavnom zaobilaze Venecuelu, pokazuju izvještaji Ureda UN-a za droge i kriminal (UNODC) i američke Agencije za suzbijanje droga (DEA).

Prema Svjetskom izvještaju o drogama UNODC-a, globalna proizvodnja kokaina 2023. godine dostigla je rekordnih procijenjenih 3.708 tona, što je povećanje od skoro trećine u odnosu na prethodnu godinu. Većina grma koke, sirovine za kokain, uzgaja se u Kolumbiji, a slijede Peru i Bolivija.

Kokain za evropsko tržište

Izvještaj takođe pokazuje da su glavne krijumčarske rute ka SAD tokom 2023. i 2024. godine vodile kroz Kolumbiju, Peru i Ekvador.Venecuela se u američkom izvještaju uopšte ne pominje. Stručnjaci potvrđuju da se Venecuela koristi kao „tranzitni koridor“ za dio kolumbijskog kokaina, ali uglavnom za pošiljke namijenjene Evropi preko istočnih Kariba ili Brazila. „Dominantni pomorski put za kokain namijenjen SAD ostaje istočni Pacifik preko Meksika i Centralne Amerike, gdje se bilježe najveće zapljene. Nedavne zapljene potvrđuju ovaj obrazac“, rekao je Regilme. Procjene iz 2020. godine govorile su o 200 do 250 tona kokaina godišnje koje prolaze kroz Venecuelu, ali većina nije bila namijenjena američkom tržištu.

Glavni izvor Kolumbija

Godišnji izvještaj američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) za 2024. godinu takođe je identifikovao Kolumbiju kao primarni izvor kokaina zaplijenjenog u SAD. Prema njihovim podacima, čak 84 odsto zaplijenjenog kokaina potiče iz Kolumbije, dok se Venecuela u ovom izvještaju uopšte ne pominje.

Uprkos ovim podacima američke agencije, predsjednik Tramp je izjavio da američka vojska presreće brodove na Karibima i istočnom Pacifiku zbog velikog broja smrti od droga u SAD, tvrdeći da pošiljke dolaze iz Venecuele.

