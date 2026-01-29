Akcija "Hum" u Sarajevu: Uhapšene dvije osobe, pronađeno oružje i marihuana

Dva muškarca iz Sarajeva uhapšena su u akciji "Hum" zbog posjedovanja droge i oružja, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja droge uhapšeni su M.H. (27) i K.H. (58), koji je posjedovao i oružje bez odobrenja nadležnog organa.

Tokom pretresa na području Novog Sarajeva pronađena je marihuana, dva pištolja, spremnik za municiju, određena količina municije, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge realizovali su akciju "Hum" pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo.

U toku je kriminalistička obrada nad uhapšenima u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.