Direktorica Apoteka Sarajevo iznijela teške optužbe: Zamjeraju nam što smo propali

"Osnovni problem to što je prekinut sistem koji je godinama donosio korist privatnom sektoru, a ne pacijentima"

Izvor: apoteke-sarajevo.ba

Direktorica Javne ustanove Apoteke Sarajevo Zenaida Hasić obratila se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, iznoseći, kako je navela, niz ozbiljnih problema koje je zatekla po dolasku na čelo ove ustanove, a koji bi mogli šokirati javnost.

"Rečeno mi je ‘mi smo plijen, vi ste meta’. Ispostavilo se da je to tačno", kazala je Hasić, osvrćući se na kritike zbog povećanja plata, naglašavajući da je riječ o zakonskoj obavezi primjene kolektivnog ugovora, iako je, kako tvrdi, on finansijski neodrživ.

Istakla je da je u prvoj godini mandata povećan iznos rabata za 64 odsto, odnosno za 2,6 miliona KM, novac koji, prema ranijim ugovorima, ne bi završio u JU Apoteke Sarajevo. Dodala je da je po preuzimanju ustanove utvrđeno da nedostaje 33 odsto ulazne dokumentacije, što je prijavljeno MUP-u.

Hasić je govorila i o problemima sa turskom ugovornom proizvodnjom, navodeći da su pronađene velike količine preparata pred istekom roka i lijekovi koji nisu zadovoljavali kvalitet, zbog čega su povučeni iz upotrebe ili uništeni.

"Moje koleginice su bile primorane da same lijepe rokove na blistere. O tome sam ćutala zbog zaštite ustanove i zaposlenih", rekla je.

Posebno je ukazala na, kako tvrdi, dugogodišnje pogodovanje privatnim interesima i takozvani "izmišljeni put pacijenta", zbog kojeg su građani upućivani u privatne, a ne javne apoteke. Navela je i da je zbog prekidanja takvih praksi dobijala prijetnje.

Govoreći o citostaticima, Hasić je naglasila da JU Apoteke Sarajevo rade sa minimalnom maržom, zbog čega, kako je rekla, pojedine interesne grupe gube značajan profit.

"Nama ne zamjeraju što radimo, nego što nismo propali", poručila je Hasić, zaključujući da je osnovni problem to što je prekinut sistem koji je godinama donosio korist privatnom sektoru, a ne pacijentima.