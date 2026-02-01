logo
Čitaoci reporteri

Zašto je ledena kiša jedna od najopasnijih vremenskih nepogoda: Javlja se iznenada, a posljedice mogu biti ogromne

Zašto je ledena kiša jedna od najopasnijih vremenskih nepogoda: Javlja se iznenada, a posljedice mogu biti ogromne

Autor Dušan Volaš
0

Ledena kiša je jedna od najopasnijih nepogoda jer se ledi čim dotakne tlo, stvara izuzetno klizav sloj i u kratkom roku ugrožava saobraćaj, ljude i infrastrukturu.

Šta je ledena kiša i zašto je opasna Izvor: Shutterstock

Ledena kiša je jedna od najopasnijih vremenskih nepogoda, jer se često javlja iznenada i brzo stvara uslove koji ugrožavaju bezbjednost ljudi i infrastrukture. Iako na prvi pogled djeluje kao obična kiša, posledice mogu biti daleko ozbiljnije, posebno u saobraćaju i u urbanim sredinama.

Ledena kiša nastaje kada se pri tlu nalazi sloj vazduha čija je temperatura ispod tačke mržnjenja, dok se iznad njega nalazi topliji vazduh. Padavine prolaze kroz ove slojeve u tečnom stanju, ali se pri dodiru sa hladnom podlogom odmah lede. Na taj način se na površinama formira tanak, ali izuzetno klizav sloj leda.

Upravo taj sloj leda čini puteve, trotoare i stepeništa izuzetno opasnim za kretanje. Vozila gube prijanjanje, a pješaci se suočavaju sa visokim rizikom od padova i povreda. Čak i mala količina ledene kiše može u kratkom roku da parališe saobraćaj.

Izvor: Shutterstock

Infrastruktura je takođe veoma ranjiva tokom ledene kiše. Nakupljanje leda na dalekovodima može da dovede do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Istovremeno, zaleđeni putevi i pješačke staze povećavaju broj saobraćajnih nezgoda i povreda.

Poseban problem predstavljaju krovovi objekata. Debeli slojevi leda dodaju veliku težinu, a vlaga može da izazove curenja i ozbiljna oštećenja konstrukcije. Zbog toga se vlasnici kuća često obraćaju stručnjacima za krovove, posebno u oblastima gdje su ledene oluje češće.

Ledena kiša ima poseban uticaj i na drveće. Stručnjaci objašnjavaju da se led vezuje za svaku grančicu i iglicu, dodajući ravnomjernu težinu koju drveće ne može da odbaci. Za razliku od snijega, koji često spadne sa grana, led ostaje i stvara veliki pritisak.

Izvor: Shutterstock

Zbog toga i poljoprivreda trpi velike posljedice. Težak led lomi grane voćaka, uništava useve i ostavlja dugoročne posljedice po proizvodnju. Finansijski gubici za poljoprivrednike mogu biti ogromni, naročito ako se ledena kiša ponovi više puta u istoj sezoni.

Nakon prolaska oluje, oprez je i dalje neophodan. Arboristi savjetuju da se drveće pregleda isključivo sa bezbjedne udaljenosti. Posebnu pažnju treba obratiti na pukotine na mjestima gdje se grane spajaju sa stablom, kao i na grane koje vise ili se oslanjaju na druge grane.

Ako postoji sumnja u stabilnost drveta u blizini kuće, parkinga, puta ili trotoara, najbolje je pozvati nadležnu službu.

Kako bi se rizik sveo na minimum, preporučuje se izbjegavanje putovanja tokom ledene kiše. Pri kretanju peške neophodan je dodatni oprez, odgovarajuća obuća i pažnja na okolinu. Takođe je važno pratiti vremensku prognozu i obratiti pažnju na drveće i dalekovode.

Iako nije česta pojava, ledena kiša se javlja pod vrlo specifičnim vremenskim uslovima i tada može imati ozbiljne posljedice. Upravo zato je razumijevanje ove pojave i pravovremena priprema ključna za očuvanje bezbjednosti ljudi i imovine.

Tagovi

kiša saobraćaj opasnost

