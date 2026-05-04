NSRS zasjeda 19. maja: Na dnevnom redu prava boraca, gasovod i status grada Foča

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja u Banjaluci, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Kolegijum Narodne skupštine 4. maj Izvor: NSRS

Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka među kojima je Prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku.

Po hitnom postupku biće razmatran i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto-puta Glamočani-Banjaluka–Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i Prijedlog zakona o gradu Foča i Prijedlog izmjena i dopuna zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske po hitnom postupku.

Početak sjednice zakazan je u 10.00 časova.

