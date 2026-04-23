Odluka ide na Ustavni sud RS: Rezolucija o NDH bez saglasnosti zajedničke komisije NSRS i Vijeća naroda RS

Zajednička komisija NSRS i Vijeća naroda RS nije postigla saglasnost o Rezoluciji o osudi i zabrani veličanja NDH i fašističkih ideologija, pa će odluku donijeti Ustavni sud RS.

Delegati klubova bošnjačkog i hrvatskog naroda Armin Hamzić i Mijo Perkunić danas su na sjednici Zajedničke komiisije ostali pri stavu ovih klubova da su Rezolucijom i zaključcima povrijeđeni vitalni nacionalni interesi ova dva naroda, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

Narodni poslanik Srđan Mazalica, u ime predlagača Rezolucije, istakao je da ovim dokumentom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog naroda, te da su u njegovoj izradi učestvovali eminentni stručnjaci i istoričari, vodeći računa o naučnoj istini, pravdi, pomirenju i istorijskim činjenicama.

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je 17. marta usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i zaključke u vezi sa ovom rezolucijom.

Delegati klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuli su postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog i bošnjačkog naroda, a Vijeće naroda juče nije postiglo saglasnost u vezi sa tim.

