Narodna skupština RS usvojila set zakona: Veće plate u javnom sektoru od 1. aprila

Autor Haris Krhalić
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakone o povećanju plata.

NSRS usvojila povećanje plata: Veća primanja u javnom sektoru od 1. aprila

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas na posebnoj sjednici set zakona koji omogućava povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru. Ovom odlukom, primanja budžetskih korisnika biće linearno uvećana za pet odsto, dok je za određene kategorije predviđen i veći rast.

Za realizaciju ove mjere u budžetu Republike Srpske planirano je izdvajanje od 68,35 miliona KM. Povećanja stupaju na snagu od 1. aprila 2026. godine.

Ministarka finansija Zora Vidović obrazložila je da će se povećanje od pet odsto primjenjivati na većinu radnika, dok su zdravstvo i policija obuhvaćeni posebnim procentima:

  • MUP RS: Plate radnicima uvećane za 10%.
  • Zdravstvo: Za 16.300 radnika u zdravstvenom sektoru izdvojeno je 23 miliona KM, uz uvećanje do 10%.
  • Prosvjeta i kultura: Za 17.000 zaposlenih planirano je povećanje koje ukupno iznosi preko 21 milion KM.
  • Pravosuđe: Plate se povećavaju za 2.740 radnika (izuzev sudija i tužilaca kojima su plate korigovane u januaru), za šta je izdvojeno 4 miliona KM.
  • Uprava i visoko obrazovanje: Radnici uprave dobijaju ukupno 7 miliona KM više, dok je za visoko obrazovanje rezervisano 4 miliona KM.

Podsjetimo, Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske ocijenio je neprihvatljivim ponuđeni model povećanja plata u zdravstvu, koji se, zavisno od kategorije zaposlenih, kreće od tri do deset odsto. Iz Sindikata poručuju da takvo povećanje ne prati realne troškove života i ne odražava odgovornost i težinu poslova koje obavljaju zaposleni u ovom sektoru.

Posebno ukazuju na, kako navode, problematično uvođenje tzv. medicinskog dodatka samo za zdravstvene radnike i saradnike, upozoravajući da bi takvo rješenje moglo produbiti podjele među zaposlenima u zdravstvenom sistemu.

Naglašavaju da su za njegovo funkcionisanje podjednako važni i nemedicinski radnici. Od vozača sanitetskih vozila do tehničkog i administrativnog osoblja, bez kojih, kako su istakli, sistem ne može funkcionisati.

Sindikat je zahtijevao povlačenje predloženih rješenja i povećanje plata od najmanje 20 odsto, uz sistemsko i nediskriminatorno uređivanje svih dodataka. U suprotnom, upozoravaju na moguće posljedice po stabilnost zdravstvenog sistema i odnose među zaposlenima.

