Pao moćan ruski avion: Drama na Krimu, piloti se katapultirali

Ruski lovac SU-30 srušio se tokom trenažnog leta na poluostrvu Krim koje je aneksirala ruska vojska, piše "Moscow Times". Oba člana posade uspješno su se katapultirala iz aviona i ubrzo ih je pronašao kopneni tim za potragu i spasavanje.