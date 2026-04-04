Pao moćan ruski avion: Drama na Krimu, piloti se katapultirali

Ruski lovac SU-30 pao je na Krimu tokom trenažnog leta.
Ruski lovac SU-30 srušio se tokom trenažnog leta na poluostrvu Krim koje je aneksirala ruska vojska, piše "Moscow Times". Oba člana posade uspješno su se katapultirala iz aviona i ubrzo ih je pronašao kopneni tim za potragu i spasavanje.
Incident se dogodio danas oko 11 časova po moskovskom vremenu. Avion je letio bez municije prema navodima ruskog Ministarstva odbrane.
Zasad nije poznat uzrok pada letjelice. Nije poznata ni tačna lokacija pada aviona.
