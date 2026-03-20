Politički sukob u Loparama: SNSD traži ostavku načelnika Savića

Opštinski odbor SNSD-a Lopare zatražio je nakon saznanja da se u ovoj lokalnoj zajednici priprema deponija za medicinski otpad da načelnik opštine Rado Savić odmah podnese ostavku.

Izvor: SNSD Lopare

Iz Opštinskog odbora SNSD-a su istakli da je "rukovodstvo opštine u tajnosti pripremilo deponiju za medicinski otpad u vidu velike grobnice na mjesnom groblju kojim upravlja komunalno preduzeće iz Lopara".

Naglašeno je da je samo zahvaljujući zapažanju odgovornih građana osujećena namjera da se vrši odlaganje medicinsko-patološkog otpada u centru Lopara.

"Najoštrije osuđujemo neodgovorno ponašanje opštinske vlasti na čelu sa Radom Savićem u Loparama, koja ne odustaje od namjere da opasni medicinski otpad završava na području naše opštine", istakli su iz SNSD-a u Loparama.

Podsjetili su da je opštinsko rukovodstvo prije nekoliko godina planiralo izgradnju spalionice otpada u Mrtvici koje je stanovništvo tog sela spriječilo.

"Ovakav sramotan plan o deponovanju medicinskog otpada načelnik i njegovi saradnici maskiraju svojom lažnom pričom o Majevici kao parku prirode. Ovo je još jedan loš primjer politike opštinske vlasti koja pored ekonomskog, urbanističkog vodi i u ekološki krah opštine", naveli su iz SNSD-a Lopare.

(Srna)