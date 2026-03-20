logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dodijeljen prvi luksuzni automobil

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izvučeni Loto brojevi večeras u 23. kolu 20. marta 2026. godine.

Loto brojevi 23. kola Izvor: Prva tv printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 23. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 4.850.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 22, 34, 7, 31, 30, 23 i 38, a sedam igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila oko 8.600 evra.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.070.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 39, 8, 12, 29, 11, 1 i 36.

Džoker igra u 23. kolu igrala se za 130.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 5, 9, 0, 1, 5 i 5.

Od večeras pa sve do kraja marta u okviru "Loto specijala" dodjeljuju se i četiri sjajna automobila - tri "pežoa 308" i jedan "pežo 5008". Prvi od tri "pežoa 308" osvojio je srećni dobitnik iz Niša, čestitamo! Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 24. marta.

(Mondo.rs)

Tagovi

loto

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

