Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dodijeljen prvi luksuzni automobil

Izvučeni Loto brojevi večeras u 23. kolu 20. marta 2026. godine.

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 23. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 4.850.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 22, 34, 7, 31, 30, 23 i 38, a sedam igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila oko 8.600 evra.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.070.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 39, 8, 12, 29, 11, 1 i 36.

Džoker igra u 23. kolu igrala se za 130.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 5, 9, 0, 1, 5 i 5.

Od večeras pa sve do kraja marta u okviru "Loto specijala" dodjeljuju se i četiri sjajna automobila - tri "pežoa 308" i jedan "pežo 5008". Prvi od tri "pežoa 308" osvojio je srećni dobitnik iz Niša, čestitamo! Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 24. marta.

