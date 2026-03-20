Strah od inflacije jači od potražnje: Oštar pad na tržištu plemenitih metala

Zlato i srebro pridružili su se širokoj rasprodaji u četvrtak, pri čemu su metali pali za oko pet odsto odnosno deset odsto, jer su strahovi od rata sa Iranom i inflacije obuzeli globalna tržišta.

Spot cijena zlata pala je za više od tri odsto na 4.654,29 dolara po unci. Terminski ugovori za zlato sa dospijećem do sljedećeg mjeseca pali su za oko pet odsto na oko 4.648,20 dolara, piše SEEbiz.

Spot cijena srebra pala je za više od tri odsto na 72,62 dolara po unci, dok su terminski ugovori za srebro izgubili više od osam odsto i zaključili na 71,25 dolara.

Akcije rudarskih kompanija i berzanski fondovi povezani sa zlatom i srebrom, takođe, su pali u predtržišnom trgovanju. ProShares Ultra Silver ETF pao je za 20 odsto pre otvaranja berze u četvrtak, dok je iShares Silver Trust ETF – koji je ranije ove godine bio u centru tzv. "meme trgovine" – pao za 4,4 odsto. Aberdeenov ETF za fizičke srebrne akcije, takođe, pao je za više od četiri odsto.

Akcije ProShares Ultra Silver ETF-a i Teck Resourcesa pale su za više od tri odsto, dok su First Majestic Silver i Coeur Mining pali za više od šest odsto odnosno pet odsto.

Rasprodaja među rudarima zabilježena je i tokom evropskog trgovanja, pri čemu je regionalni indeks Stoxx Europe Basic Resources trgovao šest odsto niže. Akcije Fresnilla, vodećeg svjetskog proizvođača srebra i značajnog proizvođača zlata, pale su za 9,3 odsto, dok je rudarski gigant Antofagasta pao za 8,2 odsto.

Kretanja zlata i srebra dolaze usred šireg sentimenta izbjegavanja rizika, koji je doveo do istovremenog pada globalnih akcija i državnih obveznica. Evropske akcije su naglo pale u ranom trgovanju, dok cijene terminskih ugovora ukazuju i na pad američkih tržišta akcija na otvaranju.

Investitori prate tekući rat između SAD i Irana dok se sukob približava trećoj nedjelji. Rat izaziva zabrinutost zbog energetskog šoka koji će povećati inflatorni pritisak na privrede širom svijeta. Cijene nafte i gasa porasle su u utorak nakon što su štrajkovi pogodili energetska postrojenja u Iranu i Kataru.

Centralne banke, takođe, prate događaje na Bliskom istoku. Američke Federalne rezerve zadržale su kamatne stope nepromijenjenima u sredu, navodeći "neizvjesne" uticaje koji proizlaze iz sukoba. Japanska centralna banka, takođe, je zadržala kamatne stope nepromijenjenima, napominjući da su inflatorni rizici sada povećani zbog rata sa Iranom.