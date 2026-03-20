Centar za životnu sredinu tuži Vladu RS zbog koncesije za ugalj u Devetacima kod Novog Grada

Centar za životnu sredinu podnio je tužbu protiv odluke Vlade Republike Srpske kojom je dodijeljena koncesija za istraživanje uglja na ležištu “Devetaci” kod Novog Grada.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Vlada je 6. februara 2026. godine prihvatila samoinicijativnu ponudu investitora “Kubik-Trans-Niskogradnja“ d.o.o. iz Laktaša, čime je otvoren put za eventualnu eksploataciju.

„Očekivanje da vlasti postupaju u javnom interesu je, nažalost, nemoguće, pa preispitivanje zakonitosti dodjele koncesija postaje pitanje od suštinske važnosti za zaštitu ljudskih prava i prava na zdravu životnu sredinu“, istakao je Redžib Skomorac, viši pravni savjetnik u Centru.

Centar i mještani ističu da koncesija nije bila predviđena planom Narodne skupštine RS, a građani nisu bili uključeni niti konsultovani, što krši Aarhusku konvenciju i domaće zakone.

„Nedopustivo je da se o sudbini ljudi odlučuje iza zatvorenih vrata, dok se glas onih koji od ove zemlje žive potpuno ignoriše. Borba protiv ove koncesije nije samo pravno pitanje, već borba za zdravu prirodu budućih generacija“, poručio je Dragan Ostić iz Centra.

Iz Centra su podsjetili da je ranije prihvatanje samoinicijativnih ponuda za ležišta Medna, Bistrica i Bukova Kosa dovelo do neregularnosti i sudskih postupaka. Zbog potencijalnih posljedica projekta, prošle godine lokaciju je posjetila i Specijalna izvjestiteljica UN-a o braniteljima ljudskih prava, Marry Lawlor, koja je dala preporuke vlastima RS da adresiraju implikacije ovakvih projekata.

Advokat Aleksandar Janković ističe da je tužba podnesena u ime mještana koji direktno ugroženi planiranom eksploatacijom, čime se štite njihova imanja i životni resursi.

„Javila su mi se dvojica mještana koji su izrazili protivljenje projektu i razočarenje stavom lokalne zajednice, koja o tome nije imala priliku da se izjasni“, dodao je Janković.