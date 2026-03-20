Srbija izručila vođu opasnog klana Crnoj Gori: Brutalno pretučen prije hapšenja u Beogradu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Srbija je izručila Crnoj Gori navodnog pripadnika organizovane kriminalne grupe.

Srbija je danas izručila Crnoj Gori navodnog pripadnika organizovane kriminalne grupe, saznaje "Telegraf". Riječ je o Danilu Đuroviću (41) zvani Manjifiko. Za njim je bila raspisana međuanrodna Interpolova potjernica po naredbi suda radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On je u julu 2025. godine pred Specijalnim većem Višeg suda u Podgorici prvostepeno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i osam mjeseci zbog navedenih krivičnih djela. On se u policijskim evidencijama vodi kao visokorangirani pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe.

On je danas izručen Crnoj Gori. Odmah je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Prema informacijama "Telegrafa", on je označen kao organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike brodom "Manjifiko". On je jedna od osam osoba koje su osuđene za šverc narkotika, odnosno 18 kilograma kokaina.

Uhapšen je u Beogradu, a dan prije toga je brutalno pretučen u prijestonici Srbije. Snimak tuče je bio na svim društvenim mrežama.

