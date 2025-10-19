logo
Detalji filmske pljačke u Luvru: Nestale dijademe, broševi i ogrlice iz kraljevskih kolekcija

Detalji filmske pljačke u Luvru: Nestale dijademe, broševi i ogrlice iz kraljevskih kolekcija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Prema informacijama francuskog Figara, ukradeno je osam dragocjenih predmeta iz Luvra.

Detalji filmske pljačke u Parizu Izvor: Profimedia

Prema podacima Ministarstva kulture osam predmeta neprocenjive kulturne vrednosti ukradeno je danas iz Luvra. Nezapamćena krađa u muzeju Luvr koja je uzdrmala svijet trajala je svega sedam minuta, a pljačkaši su imali detaljan plan i koristili su različite alate kako bi došli do željenih predmeta.

Prema informacijama francuskog Figara, ukradene su sljedeće dragocjenosti:

  • dijadema iz kolekcije kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije,
  • ogrlica iz safirne kolekcije kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije,
  • par minđuša iz iste safirne kolekcije,
  • ogrlica sa smaragdima iz kolekcije Marije-Luize,
  • par smaragdnih minđuša iz kolekcije Marije-Luize,
  • broš poznat kao "relikvijarski broš",
  • dijadema carice Evgenije
  • veliki ukrasni broš u obliku mašne za korsete, koji je pripadao carici Evgeniji

Pariska tužiteljka Lor Beko saopštila je da je tokom istrage "dobijen iskaz jednog svjedoka koji je prijavio policiji da se jedan od počinilaca oslobodio žutog prsluka koji je nosio" i da je taj prsluk "sada u rukama istražitelja".

Tužiteljka je navela da je u istragu uključeno oko šezdeset istražitelja i istakla potpunu odlučnost vlasti da se pronađu lopovi. Gđa Beko je dodala da ne sumnja da će muzej moći ponovo da se otvori u narednim danima.

Hipoteza o stranoj umiješanosti trenutno nije prioritet, dok se, kako je rekla gđa Beko, više radi o organizovanom kriminalu velike razmjere, navodi Figaro.

"Organizovani kriminal može da ima dva cilja: ili da deluje u korist nekog naručioca, ili da pokuša da dođe do dragocjenog nakita radi pranja novca", naglasila je tužiteljka.

Kako je ranije prenio francuski Le Parisien, jedan od ukradenih komada nakita, vjerovatno dio caričine krune, pronađen je ispred muzeja, polomljen, što sugeriše da je možda ispao pljačkašima tokom bijega. Podsjećamo, zbog pljačke je donieta odluka da se Luvr zatvori za posjetioce.

